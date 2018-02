Belén Esteban protege a su novio de los paparazzis

Belén Esteban acudió al cumpleaños de Kike Calleja acompañada por Miguel, su novio, del que al hablar se le iluminaba la cara. La colaboradora comentó a CHANCE, cómo se había hecho la quemadura que le hace llevar la mano vendada.

"Pues mira, llevo la mano tapadita, porque me he quemado con el horno...", confesaba la colaboradora, añadiendo: "Soy ama de casa también, trabajo y soy ama de casa como mucha gente".

Cuando le decíamos que están todo el día de fiesta ella y sus compañeros de trabajo comentaba: "Bueno, pues sí hija, todo no va a ser trabajar...".

Lo cierto es que Belén Esteban últimamente tiene muchas cosas que celebrar y parece que no le puede ir mejor: "No me puedo quejar, gracias a Dios", eso sí, la colaboradora no quiso hacer declaraciones respecto a su supuesta boda.

Además cuando le preguntamos por Miguel nos pedía: "Cuando venga Miguel no le preguntéis, que sabéis que no le gusta", es cierto que la 'Princesa del pueblo' siempre intenta proteger a su novio y a su hija de los medios ya que ellos no quieren ser personajes públicos.

No se sabe cuándo habrá boda o se hablará de ella pero Belén parece de lo más ilusionada y feliz junto a su pareja.