Isabel Pantoja suspende su gira en EEUU tras denegársele el visado

Isabel Pantoja ha cancelado su gira por EEUU y América Latina después de que EEUU le haya denegado el visado. Así lo ha confirmado la compañía Universal, discográfica de la tonadillera.



"Lamentamos informar que las promotoras Loud And Live Inc y 5 Stars Entertainment LLC. se ven en la obligación de posponer los conciertos de Isabel Pantoja previstos para este mes de febrero en Miami (James L. Knight Center, 11/Feb) y San Juan de Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico, 18/Feb), debido al visado de la artista, concedido en primera instancia por la Embajada norteamericana pero denegado días atrás en una segunda revisión", explicó Universal en un comunicado.



La empresa no ha revelado los motivos por los que se le ha denegado el visado, aunque podría ser por los antecedentes penales de la artista sevillana. Isabel Pantoja cumplió una condena de dos años de prisión por blanqueo de capitales.







La tonadillera tenía previsto coger este mismo jueves, ciudad donde iba a conceder su primer espectáculo este próximo 11 de febrero.Sorprendentemente, Isabel Pantoja no aparecía en el aeropuerto por lo que todas las alarmas comenzaron a saltar. Ha sido 'El Programa de Ana Rosa' el encargado de confirmar que la tonadillera había decidido suspender su gira.