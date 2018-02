Carmen Lomana pasa por el quirófano

Carmen Lomana informaba ayer por la noche a sus fans del estado en el que se encontraba tras haberse sometido a una operación para extirpar un quiste que, según ha confirmado ella misma, estaba "adherido al riñón derecho. Un éxito la operación".



Carmen también ha aprovechado la publicación para agradecer el trato recibido: "Todo mi agradecimiento a la doctora Leticia López Martín y el doctor García Cardoso que lo han conseguido. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra Seguridad Social y de todos los medios y atenciones que ponen a nuestro alcance. La mejor medicina social del mundo sin duda alguna. Tengo mi seguro médico y también muchos años de cotización a la SS pero no he dudado en utilizar esta última por la confianza que me ofrece. La foto es de ayer por la noche después de ingresar. Me estoy recuperando muy bien".





Todo apunta a que se trata de una operación leve sin riesgo importante, ya que hace apenas una semana pudimos verla disfrutando de losdurante la MBFW Madrid y ha continuado siendo igual de activa en sus redes sociales informando a sus fans en todo momento.Pese a todo, Carmen no ha perdido su elegancia ni estando hospitalizada, con la fotografía se aprecia que se encuentra en buen estado y que no deja su glamour a un lado en ningún momento. Desde aquí le deseamos lo mejor y una buena recuperación.