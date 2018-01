Paula Echevarría estalla contra la prensa

Paula Echevarría ha estallado contra la prensa del corazón. La actriz ha mostrado su lado más crítico contra los paparazzi que persiguen a su hija en su día a día. Con un vídeo que ella misma grabó este martes, denuncia la situación que vive su familia. En la grabación se ve a un grupo de periodistas apostado en la puerta de lo que podría ser el colegio de la pequeña Daniela.



La actriz denuncia que se trata de una niña de 9 años, a la que persiguen al colegio, al médico, al parque, etc. Echevarría reconoce que los padres de la pequeña son una pareja mediática, pero que la niña no lo es. Por eso, pide que no se la "acose" de manera contundente.