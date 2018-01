La actriz catalana Itziar Castro denuncia en redes sociales la 'gordofobia' de una revista

La actriz Itziar Castro, nominada a un Goya por su interpretación en el filme 'Pieles', de Eduardo Casanova, ha saltado a la palestra por una polémica con la revista Harpers Baazar.



La publicación sacaba esta semana un reportaje en el que todos los nominados a los premios de la Academia de Cine salen desnudos en unos deslumbrantes posados. Todos menos Castro. La actriz, de unos 130 kilos de peso, hizo alusión a través de Twitter a su complexión física para justificar la no invitación de la revista. "Se ve que no tengo el cuerpo deseado", dijo la catalana, que añadió que estaba "triste y enfadada".







Estoy entre triste, enfadada y orgullosa de mis compañeros y amigos que salen divinos! Envidia sana! Me hubiera encantado hacerlas pero se ve q no tengo el cuerpo deseado para @harpersbazaarES pq ni se me preguntó. Eso si son BRUTALES las fotos ?? https://t.co/MBhtTkZDoO