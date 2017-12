Alessandro Lequio y su mujer demandan a Olvido Hormigos por 120.000 euros

Hace ya algún tiempo que Alessandro Lecquio avisó de que él las demandas que decía que iba a poner, quizás tardaban, pero siempre llegaban. Y así ha sido. Tanto el como su mujer María Palacios, demandan a Olvido Hormigos por un valor de 120.000 euros.

El pasado verano la exconcejala realizó en varios programas de Telecinco declaraciones asegurando que había mantenido relaciones sexuales con el aristócrata, cuando su mujer estaba embarazada de su primer hijo. Lecquio argumenta que todo lo relatado por Olvido es falso y por ello la ha demandado por daños morales.

Por su parte, Olvido Hormigos tal y como dice Informalia, reconoce no haber recibido noticias de la demanda, argumentando: "Yo puedo contar de mi vida lo que me dé la gana. Yo no tengo sueldo, ni propiedades a mi nombre ni nada".

De María Palacios reconoce: "No la conozco, pero si a Lecquio no le preocupó su mujer en su día para estar conmigo, ahora no voy a preocuparme yo por ella". A pesar de todo, Olvido reconoce que: "Los mensajes existen, ahora que me ha demandado tendré que llamar a Telefónica para conseguirlos", además dice que ella también se plantea demandarle.

Además colaboradores de 'Sálvame' reconocían el viernes que si el aristócrata había llevado a cabo la demanda es porque tiene todo muy controlado y se atrevían a adelantar que ganaría.