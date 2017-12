Paula Echevarría se enzarza con una seguidora en Instagram

Paula Echevarría y David Bustamente han sido los protagonistas indiscutibles de las revistas del corazón, después de que hace unos meses decidiesen poner fin a su relación. Entre tanto revuelo, la actriz ha decidido tomarse un descanso y pasar unos días en la nieve junto a su hija Daniella y unos amigos.



Mientras Paula disfruta de sus merecidas vacaciones, una usuaria ha criticado la exposición que la actriz hace de su hija en Instagram: "Cuando ellas quieren exponerlas todo está bien. Cuando van de tontas, no cámaras", ha criticado esta usuaria. "Sólo me ciño a una realidad. La niña la expone continuamente y si la expone se tendría que atener a las consecuencias. A mí no me importa que la exponga", finaliza.





????? #Martina #Daniella @kre8helen Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 8 de Dic de 2017 a la(s) 6:19 PST

Ante este comentario, Paula no se ha quedado callada y ha respondido con dureza a su 'consejera':, comienza la ex del cantante.

1. "Usted nunca me ha escuchado ni leído en ninguna entrevista hablando de este tema en el que he aclarado 1000 veces que a mí no me importa tanto la "exposición" de mi hija, la cual es preciosa y de la cual estoy orgullosísima, como el acoso que mi hija sufre cada día por parte de los paparazzi para conseguir esas fotos (5, 6, 7, 8 y los que hagan falta apuntándola con una cámara en el cole, en el parque, paseando, en la playa o donde sea sin preguntarse si es lícito".

2. "Usted nunca ha sufrido ese tipo de acoso y por tanto no tiene ni idea de lo que es ni de lo que habla".

3. "Usted no tiene ni una pizca de educación para dirigirse en estos términos a mí, hágaselo mirar".



Paula tampoco se ha olvidado de los periodistas en su respuesta: "Y de paso ya, como a la prensa le suele gustar tanto hacerse eco de cuando 'salto' ante algún comentario de algún seguidor para decir cuánto me enfado y esas tonterías que les encanta para crear titulares absurdos, aprovecho para decirles que no me enfado, que solo aclaro términos. A ver si os aplicáis todo lo que he dicho en el párrafo 1 y os cortáis un poquito", concluye la actriz que ha puesto en 'pausa' sus vacaciones para contestar a esta usuaria de Instagram.