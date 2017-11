Cristina Pedroche: "Es mi cuerpo. Dejadme en paz"

Cristina Pedroche ha estallado. La joven presentadora ha utilizado su perfil de Instagram para lanzar un duro mensaje a quienes la critican. Con una foto en la que aparece con un vestido tildado de "poco sexy", Pedroche se desahoga de lo lindo.



La colaboradora de 'Zapeando' asegura en su escrito que hay quienes la critican por todo. "Si me pongo escote y falda corta soy una guarra y una buscona", explica. "Si me pongo un vestido más tapado es que no soy sexy", añade. "Es mi cuerpo. Dejadme en paz", concluye rotunda Pedroche.



Cristina Pedroche está siempre expuesta al foco mediático. Cada una de sus apariciones capta los flashes de todas las cámaras y aunque está acostumbrada a leer y escuchar comentarios de toda índole, en esta ocasión no ha aguantado más. Ha reivindicado el derecho de todas las mujeres "hacer lo que os dé la gana con vuestro cuerpo".