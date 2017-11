Los reproches de Aurah Ruiz a Jesé Rodríguez

La novia de Jesé y madre de Nyan, Aurah Ruiz, ha incendiado las redes sociales con un vídeo en el que recrimina y afirma sentir "vergüenza ajena" por la actitud que asegura que el exjugador de la UD Las Palmas y el Real Madrid muestra por su hijo Nyan, que se encuentra hospitalizado desde el pasado 26 de junio en Gran Canaria.



Esto da un giro a la unión que mostraban el futbolista y la extronista en la cruzada en Internet desde el nacimiento del pequeño, con el nacimiento prematuro de su primer hijo en común, Nyan. Desde entonces, el bebé permanece ingresado en un hospital de Gran Canaria por problemas de salud. En ese tiempo la pareja comparte con sus seguidores a través del hashtag #Undiamasundiamenos las penurias que viven y emociones que sienten.



El lunes saltaba la última noticia social media de la pareja está protagonizada por Aurah Ruiz en su cuenta de Instagram en la que ha denunciado que su hijo necesita una prueba diagnóstica que no se realiza en Canarias, pero que, a pesar de ello, no le permiten realizar el traslado. Además, la exconcursante de Mujeres, Hombres y Viceversa también ha afirmado que en otro país su hijo tendría la posibilidad de operarse y de recuperarse.



"Nunca he querido hablar de qué le pasa a mi bebe. Llevo cuatro meses en un hospital. Mi bebé necesita una prueba, para un diagnóstico que no se hace en Canarias. Y aún así, me ponen pegas para un traslado.- Comenta la pareja de Jesé- Me parece vergonzoso. Poco humano. Fuera de España y el caso de mi hijo ya hubiera sido sometido a una operación, una recuperación y estado en casa."

Este es el último post de la pareja sobre las vicisitudes que viven con la enfermedad de su hijo desde que el propio Jesé escribió en su cuenta de Instagram una emotiva carta dirigida a Nyan y que compartió con todos sus seguidores.