Nacho Vidal denuncia haber sufrido "abuso sexual" en una clínica de Colombia

El conocido actor porno Nacho Vidal ha presentado una denuncia por abusos sexuales en una clínica de Bogotá (Colombia), según informa el diario 'Clarín', que cita a la agencia AFP. Vidal acudió al centro sanitario por un dolor de oído y, según ha contado su abogado a AFP, fue sometido a tocamientos.

El médico que le atendió le dijo que se bajara los pantalones, lo que sorprendió al actor de cine X, y "empezó a tocarlo", ha relatado Daniel Mendoza, el abogado de Vidal, quien asegura que éste tuvo una "erección" porque "Nacho es Nacho".

El otorrinolaringólogo que le examinó le reconoció al propio actor que su dolencia no justificaba examinarle los genitales. "Me ha hecho otra cosa que no tiene nada que ver con lo que he venido a hacer aquí, sabes, o sea, ¿tomarse fotos conmigo y tocarme?", señaló Vidal a un medio colombiano.

Por ello, Mendoza ha presentado una "denuncia de carácter penal" por abuso sexual. "Podrá ser un actor porno, pero es un ser humano que merece respeto", sentenció el letrado.

El centro médico ha asegurado que "la evaluación médica practicada respondió a los síntomas referidos por el paciente durante la consulta". No obstante, ha suspendido temporalmente al experto que atendió a Vidal.