Mari Cielo Pajares, atropellada por un coche en Barcelona

Mari Cielo Pajares ha necesitado ser hospitalizada tras ser atropellada por un coche en Barcelona. Ha sufrido numerosas heridas y contusiones, pubis roto y doce puntos en la cabeza. Ella misma, ha sido la encargada de informar a través de sus redes sociales de su terrible accidente.

Pero todo esto lo ha llevado con un gran sentido del humor y de la mejor forma posible, agradecida de cómo está, porque según ella misma dice: "... quemazones de asfalto hasta en el carnet de identidad, pero hey... Contenta d epoder contarlo!(Las de la cabeza no las subo x si estáis cenando, son algo gore)".

A pesar de la complejidad del accidente, ya ha recibido el alta, saliendo del hospital en silla de ruedas y le espera una lenta recuperación: "A casita!!! No podré andar bien en un par de meses, pero me han dicho que cuando lo tolere puedo apoyar un pie y andar con muletas. He probado y me sostengo sobre el derecho, así que... Alguien que tenga hoy domingo en Barna muletas que pueda comprar?".

Hace unas semanas, su padre, Andrés Pajares hacía saltar las alarmas por temer acerca de su complicado estado de salud, ya que su avanzada edad comenzaba a hacerse notar. Esperemos que padre e hija se recuperen y podamos verlos de nuevo pronto.