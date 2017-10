Cristiano Ronaldo vuelve a mostrar su lado solidario

Cristiano Ronaldo tiene un lado solidario muy conocido ya en todo el mundo. Hace un año declaraba la que es su filosofía de vida: "Mi padre siempre me enseñó que cuando ayudas a los demás, Dios te da el doble. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Cuando he ayudado a personas que lo necesitaban, Dios me ha ayudado a mí, aún más".



El futbolista del Real Madrid se encontraba comiendo con su novia y futura madre de su cuarto hijo, Georgina Rodríguez, cuando se enteró de la noticia, y no dudó en compartir otra foto del incendio con el texto: "Imposible quedar indiferente ante esta tragedia. Solidario con familiares y amigos de las víctimas. Apoyo total a los bomberos que arriesgan sus vidas para ayudar de la mejor manera posible".





Impossível ficar indiferente a esta tragédia. Solidário com familiares e amigos das vítimas. Apoio total aos bombeiros que arriscam a vida para ajudar da melhor forma possível.???????????? Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 2:43 PDT

Posteriormente se conocía la noticia de que el futbolistapor los incendios en su país natal, Portugal.El futbolista no duda en dar su apoyo económico en cuanto alguien lo necesita, y eso hace que sus fans le arropen siempre y que sea tan querido en todo el mundo. Esta vez era su país el que lo necesitaba, pero el jugador estrella del Real Madrid no hace distinciones en cuanto a donaciones y solidaridad se refiere. Siempre se le puede ver visitando a niños con cáncer y ayudando en otro tipo de cosas que el dinero no puede comprar.