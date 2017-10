El vestido de la novia de Bisbal, ¿un mensaje para Chenoa?

Bisbal y Chenoa, Chenoa y Bisbal... 12 años después la ruptura más triunfista sigue trayendo cola. Aquellas imágenes de Chenoa en la puerta de casa, que los nacidos en la generación de los 80 y 90 lloraron con ella, se ha convertido en un culebrón más largo que el de la serie Santa Bárbara.



Chenoa rompe su silencio

¿Provocación o amor?

@schottnyc + @maria_escote la mejor combinación! ???? Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 30 de Sep de 2017 a la(s) 11:50 PDT

Que gran noche, estoy muy orgullosa de ti! ??? Que bonito los dones y talentos con los que Dios te ha bendecido! @davidbisbal Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 7:43 PDT

Chenoacon esa sensibilidad y ese amor a flor de piel hacia el cantante almeriense, y con ese chandal que no ha vuelto a ponerse pero que debe de tener porque si no hubiera dicho ese chandal lo tiré o lo quemé y no, no me lo he vuelto a poner más, (seguro que si hubiera sucedido en esta época y la versión de su chandal se hubiera puesto a la venta, arrasaba).El caso es que Laura Corradini más que pasar página ha abierto unas. Un libro que tenía un capítulo de lo más reservado para el cantante de Bulería, Bulería que. Al contrario del libro que publicó hace años el cantante, el de la mallorquina, desde la serenidad, ha hecho temblar los cimientos tras la cobra de su expareja en el concierto de los extriunfitos.El triunfito más conocido a nivel internacional se mostrabaChenoa de como la habría dejado Bisbal justo antes de un gran concierto en el Wizink Center de Madrid. Tras las palabras que nos concedió amablemente en primicia, el joven se ha refugiado en su música, su público y su pareja de hechoLa pareja ha querido mostrar al mundo entero lo unida que está y lo que sí que es unaen plena regla por como ella le rodea con sus piernas y por elque se ha calzado de María Escoté. Esperemos que la cobra no pique a Chenoa y empeore su relación con Bisbal. Donde unos puedan ver amor, otros pueden ver provocación.¿Tú que crees?