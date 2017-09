Bisbal, sobre Chenoa: "Creía que ya se habían superado muchas cosas"

'Defectos perfectos', la biografía que Chenoa ha presentado este jueves, desvela el desgarro emocional que sufrió la cantante cuando David Bisbal la dejó. "Alguien me llamó por teléfono (...) 'Pon la tele'. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie", se puede leer en el libro.

Chenoa se enteró por la tele de que la ruptura, algo que ella pensaba que no era sino un bache en su relación, se había convertido en definitiva. "Era el peor día de mi vida. Le llamé y una voz contestó que aquel número no correspondía a ningún usuario", revela la artista. "Alguien me había llevado al lugar más alto en el que había estado jamás, un limbo mucho mejor que el cielo, dónde va a parar. Y desde allí me había empujado al abismo", describe.

Pero en el mismo día en el que la cantante revelaba a través de su biografía hasta qué punto le afectó una de las rupturas más sonadas de la prensa rosa, David Bisbal ha respondido a su expareja. El cantante no ha evitado responder a las preguntas de la prensa cuando iba a recoger a su hija Ella, fruto de su relación con Elena Tablada. "En una relación hay muchas versiones, en este caso hay dos", aseguró. E incluso añadió: "Me ha sorprendido un poco porque yo creo que cuando estuvimos en 'OT: El reencuentro' se superaron muchas cosas. No solo entre nosotros, sino entre todos los compañeros", ha remachado.