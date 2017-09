Ricky Martin busca a su hermano tras el paso del huracán 'María' por Puerto Rico

Ricky Martin está desesperado. El cantante puertorriqueño ha manifestado en sus redes sociales estar muy preocupado porque tras el paso del huracán 'María' por puerto rico su familia y él no han tenido noticias de su hermano. "No sabemos dónde está", ha confesado Martin en un vídeo colgado en Instagram.



"Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre", expresó el cantante en las imágenes.





Please donate. #hurricanemaria

Mi gente necesita. Ayúdame.

Al menos 15 personas han muerto en Puerto Rico por los efectos de este huracán. El gobernador, Ricardo Rosselló, dijo ayer que, en lo que a daños materiales se refiere, el paso del huracán María por la isla, "es la mayor catástrofe en su historia moderna".Ricky Martin se ha mostrado muy solidario y pendiente en sus redes sobre el paso de 'María' y sus efectos en Puerto Rico. El cantante sigue insistiendo en su llamamiento para que se colabore en la campaña de donativos con el que se logre reconstruir la isla,que sigue en su gran mayoría sin agua ni electricidad.