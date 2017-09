Ana Boyer y Fernando Verdasco se casan

Por fin. Isabel Preysler vuelve a tener una boda en casa. Pero no, no es la suya con Vargas Llosa, esa también llegará. Se casa su hija pequeña, Ana Boyer, con el tenista Fernando Verdasco. Ambos lo anuncian en la portada de "¡Hola!", abrazados y sonrientes, morenos (para eso se han recorrido todas las playas del mundo, de hecho la pedida fue, cómo no, en una playa) y vestidos de blanco inmaculado.

Así las cosas, Isabel Preysler va a emparentar con los vaqueiros asturianos, ya que su futuro yerno es descendiente de este pueblo, concretamente de Cándida y Antonio, una pareja originaria de la braña valdesana de Pena que emigró a Madrid a finales del siglo XIX. No estaría mal que la pareja se animara a casarse el próximo año en Aristébano, en el Festival de la Vaqueirada, en la popular boda por el rito vaqueiro. Sería un puntazo. En la revista también han hecho hueco en la portada esta semana para que Cayetano Martínez de Irujo "reflexione sobre su nueva vida". Por lo visto los últimos años no han sido buenos, sino "terribles", y ahora "rodeado de caballos" da cuenta de su recuperación y "cambio radical".

Rociíto tiene "un gran negocio". Según "Lecturas", la hija de Rocío Jurado financia los pleitos con su ex (Antonio David) con la exclusiva de su boda, que por lo visto le salió bastante rentable. Las "Azúcar Moreno" presentan en la revista a su sobrino, hijo de una hermana fallecida. La historia es más bien un drama, ya que éste fue dado en adopción de pequeño y su familia de acogida lo rechazó. Ahora vive feliz con sus tías. Una que está más feliz que una perdiz es Eva González, que avanza con su embarazo. La presentadora y modelo da cuentas de cómo lo lleva.

"Ya estoy de 4 meses", dice González en la portada de "Semana", que también se ocupa de la modelo, en pleno rodaje de "Master Chef". Con su bebé ya en brazos pasea Michu, nuera de José Ortega Cano, por la playa. La pareja (o expareja, porque nunca se sabe) de José Fernando "presume" de hija, que ya tiene unos cuantos meses. Y en su casa, donde vive sola ("no necesito pareja a mi edad") posa la actriz Concha Velasco, con motivo de su próximo cumpleaños: 78 en noviembre.

En la portada de "Diez Minutos" compiten en sonrisa Eva González, que sigue hablando de su embarazo ("nos da igual que sea niño o niña"), y Paula Echevarría, que estuvo de cumpleaños (más bien de fiesta, pues la celebración real le tocó de vacaciones en Asturias el pasado agosto) y habló de su relación con Bustamante: "David y yo no tenemos nada claro". La revista incluye una entrevista exclusiva con el ex de Karina, Juan Miguel.