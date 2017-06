Courteney Cox se olvida de los rellenos faciales

Después de usarlos durante años para tratar de mantener su apariencia juvenil, Courteney Cox ha confesado haber dejado atrás los rellenos faciales para aparentar una imagen lo más natural posible. La actriz concedió una entrevista a la revista New Beauty, en la que relataba estar muy descontenta con su aspecto después de llevar a cabo algunas las inyecciones faciales el año pasado.

"Me han disuelto los implantes de relleno", comentó la estrella de 53 años. "Me siento mejor porque parezco yo misma. Creo que ahora me parezco más a la persona que era. Las cosas van a cambiar. Todo caerá. Estaba tratando de que no cayera, pero eso me dio un aspecto falso", añadió.

En la conversación con la publicación, la protagonista de Friends revela que la decisión de llevar a cabo estas intervenciones en su cara no fueron acertadas. "Necesitas tener expresión en la cara, especialmente cuando tienes la piel fina como en mi caso. No son arrugas, son líneas de expresión", señaló la directora, que en otro momento de la entrevista admite lo complicado que es envejecer, sobre todo en Hollywood. "Creo que envejecer es difícil en general. Me siento como si tuviera 34 años, así que la idea de que no los tengo no parece natural. No lo entiendo. Me siento mejor de lo que he sentido en toda mi vida. Me cuido mucho más ahora", subraya.

Una decisión personal que coincide con la entrada en la pubertad de su hija Coco, a la que le está empezando a llamar la atención el uso de maquillaje: "Por suerte, en la escuela solo puede usar base de maquillaje, pero los fines de semana se pone delineador de ojos, una máscara de pestañas y colorete", subrayo la estrella televisiva, para la que es importante que su hija sea capaz de expresarse. "Sé que algunas personas piensan que debo dominarla con el maquillaje, pero es una forma de autoexpresión. Siempre y cuando no se sexualice a sí misma, es realmente lo que la hace sentirse bien", subrayó.

Asimismo, Courteney se abrió sobre la posibilidad de repetir maternidad junto a su actual pareja, Johnny McDaid: "Me encantaría tener un bebé ahora. Quiero decir, con el óvulo de otra persona. Lo haría. Sé que es una locura, pero lo haría", desveló la novia del líder de Snow Patrol, con el que empezó la relación en 2013.