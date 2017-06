Una foto de Cesc con su novia llena su Instagram de bromas

Una fotografía en su cuenta de Instagram del futbolista del Chelsea Cesc Fábregas con su novia, Daniella Semaan, ha desatado todo tipo de bromas en las redes sociales, incluso de excompañeros de equipo, como John Terry.



El internacional español, que disfruta de sus días de vacaciones tras el final de la temporada, compartió en la red social una romántica imagen en la que se besa con su pareja en una terraza frente al mar con el título de 'The big love'. Pero una vez más, la exposición pública de los famosos en internet ha jugado una mala pasada al protagonista.





The big love ?? Una publicación compartida de Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 12:47 PDT

Las bromas no se hicieron esperar y se centraron en varios aspectos, desde el gesto de ambos por el propio beso al hecho de que el futbolista permaneciese con la visera que tocaba la frente de Daniella, pasando por las piernas de la fotógrafa reflejadas en el cristal del balcón.Pero si un detalle no escapó a la curiosidad de muchos fue. "Gran foto, aunque no sé qué pensar de los shorts", apuntó su excompañero John Terry.Pero no fue el único. Otros usuarios dedicaron a Cesc bromas más o menos cariñosas, irónicas o mordaces. "", "Q peqño el bañador no cesc?", "Sex fabregas", "Lo unico grande no es el amor" o "¿Alguien más se ha fijado no sólo en eso? las piernas reflejadas de la que le está haciendo a fotos", son solo algunos ejemplos de los cientos de comentarios que el futbolista ha tenido que soportar en la red social.