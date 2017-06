Antonia San Juan, desnuda de nuevo en Instagram

La actriz Antonia San Juan ha vuelto a sorprender a sus seguidores de Instagram con una fotografía en la que se le puede ver desnuda, esta vez para rendir homenaje al pintor estadounidense Edward Hopper, famoso por retratar la soledad.



Sin nada de ropa, frente a un espejo y agachada en cuclillas, la actriz se ha retratado con su propio móvil sin llegar a mostrar nada, y explicando que se trataba de un "homenaje a Hopper".



Uno de sus seguidores alaba que "lo mejor de esta foto es la falta del miedo al qué dirán que a tantos nos invade todos los días", a lo que la actriz contesta: "Todo el mundo tiene derecho a opinar; pero la opinión de los demás me la trae floja. Nadie me paga la hipoteca ni me da de comer. Pagos mis impuestos , soy una ciudadana de primera clase. Hago lo que quiero sin molestar a nadie".



No es la primera vez que la actriz grancanaria sube a su red social una imagen de similares características, ya el pasado mes de abril, o en septiembre San Juan publicó una imagen suya de cuerpo entero desnuda en blanco y negro.





Homenaje a Hopper . Feliz finde. ?? Una publicación compartida de Antonia San Juan (@antonia_san_juan) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 6:02 PDT