El tequila provoca náuseas a Alejandro Fernández en pleno concierto

El último concierto de Alejandro Fernández se ha convertido en viral después de que el cantante se tomara un tequila en el escenario del Palenque de Puebla y tuviera que abandonar la actuación ocultando las náuseas. Después de que el vídeo del momento haya recorrido ya medio mundo y protagonizado infinidad de memes, El Potrillo se ha pronunciado al respecto sin perder su conocido sentido del humor.



Un asistente del público fue el culpable del fatídico momento, cuando ofreció en mitad de la actuación un tequila al artista que lejos de rechazarlo se lo tomo de un trago para continuar con el concierto.



Sin embargo el cantante sorprendió a los presentes abandonando la actuación y sin poder ocultar las náuseas que le obligaron a salir un momento del Palanque para luego volver visiblemente afectado.







La escena se ha convertido en una de las más comentadas de su carrera y aunque en un principio quiso obviar la polémica, finalmente ha utilizado su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto haciendo alarde de su sentido del humor.



"Ah y la próxima vez que me den un Tequila en un palenque! Que sea Herradura; No un Tequila Rosa; Quien tiene una Tequila rosa?" ha publicado el cantante, quitándole importancia al asunto y respondiendo agradecido a sus fans que le aconsejan no volver a tomar nada que le ofrezca un desconocido.





Ah y la próxima vez que me den un Tequila en un palenque! Que sea Herradura; No un Tequila Rosa; Quien tiene una Tequila rosa? ?? „ Alejandro Fernández (@alexoficial) 7 de mayo de 2017