Londres veta la entrada al 'preso más guapo del mundo'

Menos de ocho horas ha estado Jeremy Meeks en Londres, concretamente en el área de inmigración del aeropuerto de Heathrow antes de ser deportado por no tener la documentación correcta.



El exconvicto reconvertido en modelo fue detenido por la policía y se le prohibió su entrada al país. Su manager, Jim Gordon, aseguraba a los medios que el maniquí tiene todos sus papeles en regla y porta una carta oficial de su libertad condicional. Según 'Daily Mail', la esposa de Meeks y su manager se encuentran recluidos en un hotel de la capital británica.



Varias cámaras captaban el momento en el que un Jeremy totalmente abatido esperaba sentado poco antes de ser enviado de vuelta a Estados Unidos. El modelo de Stockton, California, iba a pasar esta semana en la ciudad, donde debía llevar a cabo una serie de producciones para distintas portadas de revistas, según confirmó su portavoz. "No fue arrestado, pero lo deportaron fuera del país. No le dejarán entrar. Él está muy molesto. Fue escoltado por la policía hasta el avión", añadió Gordon.





Workin' it Una publicación compartida de JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) el 15 de Mar de 2017 a la(s) 4:54 PDT

En un vídeo que colgó el propio modelo y que ha corrido como la pólvora en redes sociales, el exdelincuente de 32 años dice: "Estoy harto de esta mierda. Londres no me quiere aquí después de haber cumplido mi condena. Es una locura".Desde que fue liberado de la cárcel en marzo de 2016, Meeks se embarcó en una carrera como modelo y su primera aparición en la pasarela se produjo el pasado mes de febrero durante el desfile de Phillip Plein en laen febrero. Jeremy aparecerá también en la portada de la revista británica Man About Town, que estará en los quioscos el próximo jueves.