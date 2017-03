Shakira, ¿embarazada de nuevo?

Shakira podría estar embarazada de nuevo. La cantante está revolucionando tanto a sus fans como a los medios de comunicación con la publicación de un vídeo en su Instagram en el que muestra como está ensayando para su nuevo videoclip del tema Deja Vu. Pero las alarmas no han saltado porque se aproxime la fecha de publicación del vídeo, sino porque en él la cantante luce un vestido negro ajustado en el que parece desvelar un secreto desconocido hasta el momento: un nuevo embarazo.





Seguimos practicando bachata para nuestro video Deja Vu! Shak @princeroyce Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 10:03 PDT

, que ya es mamá de Milan y Sasha, podría estar esperando su tercer hijo debido a 'la barriguilla' que luce en el vídeo. La de Barranquilla saltó a la palestra de los medios de comunicación hace unos días por su no relación con la prometida de Lionel Messi,y es que al parecer Shakira no asistiría a su próximo enlace con el crack azulgrana debido a su enemistad.llevan compartiendo vida desde el año 2010, cuando se conocieron grabando el Waka waka, canción que se convirtió en el himno oficial de la competición de fútbol en Sudáfrica. Desde entonces, aunque no confirmaron su relación hasta varios meses después, el nacimiento de sus hijos y los respectivos embarazos han sido publicados y confirmados sin ningún tipo de ocultamiento.Así que, puede ser que alguno de los dos lo confirmen o lo desmienten en breves o simplemente sea el tiempo el que lo haga.