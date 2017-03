Froilán, envuelto en una pelea a las puertas de una discoteca

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos sigue acaparando portadas. Si el otro día ocupaba titulares por su debut como torero en una finca de Toledo, hoy es protagonista por una pelea en la que se vio envuelto a las puertas de una discoteca en Madrid.

Froilán, de 18 años, es un chico con mucho carácter, y así lo demostró en el altercado, ocurrido en la madrugada del jueves y del que informó el programa de Telecinco 'Sálvame'. "¿Qué me vas a pegar tú? ¡Tócame!", le dice al otro joven. Y éste le responde: "Eres el nieto del Rey, no te voy a tocar. Pero tócame... entonces es defensa propia". "Me estás empujando tú. Yo no te estoy tocando. ¡Ten cuidadito! No me toques€", le contesta sin amilanarse el hijo de la Infanta Elena.

A Froilán parece gustarle la noche madrileña. De hecho, llegó a trabajar en una discoteca durante sus sesiones para menores cuando todavía no había cumplido la mayoría de edad.

En otra ocasión se enfrentó a un joven asiático en el parque de atracciones de Madrid, al que llamó "puto chino" después de que le increpara por colarse en una montaña rusa.