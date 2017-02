El 'pantojismo' barre en España

El 'pantojismo' resurge con fuerza en España. Basta ver las portadas de la prensa rosa de esta semana, en las que Isabel Pantoja se erige como reina absoluta sin despeinarse siquiera: tan sólo con haber pasado por un programa de la tele, 'El hormiguero', lucir sonrisa de "dientes, dientes" y no pronunciar la palabra "cárcel".

"Han sido dos años difíciles, intensos y dolorosos, de los que estoy tratando de salir", plasma '¡Hola!' en su portada, en la que anuncia el "retorno de Isabel Pantoja" y recoge las palabras que ha dicho "y las que se quedaron por decir" junto a una gran foto de la artista. Pero en la portada también hay sitio para la benjamina de los Reyes de España, la Infanta Sofía, quien se prepara para la Primera Comunión y ya tiene sus gustos y aficiones, de los que da cuenta la revista. No falta una referencia al susto que se ha llevado Antonio Banderas, ingresado con un dolor en el pecho. Y el tema de la semana: la (no) paternidad de Pepe Navarro.

'Lecturas' reserva espacio a la Pantoja, pero da el protagonismo mayor a Carlota Corredera y Paz Padilla, algo enfadadas a cuenta de 'Sálvame'. Parece ser que la segunda ha logrado echar a la primera. No falta una alusión a Pepe Navarro y su 'guerra' con Ivone Reyes a cuenta de ese hijo que parece no tener padre. Más guiños televisivos: Canco, de 'Tu cara me suena', anuncia boda.

En 'Diez Minutos' presumen de exclusiva: por lo visto Isabel Pantoja ha decidido vender 'Cantora', la finca de su malogrado marido Paquirri y en la que tan buenas y malas noticias ha recibido. El 'boca a boca' por la zona es la forma elegida por la familia para deshacerse de la propiedad. Quien la quiera que prepare 7 millones. En Segovia se ha refugiado Lucía Dominguín tras la muerte de su hija Bimba. Y no hay refugio para Ivonne Reyes y Pepe Navarro, otra vez en portada.

"Estoy pagando el error de no haberme hecho las pruebas de paternidad", reconoce el presentador en 'Semana', donde también habla María Teresa Campos de sus operaciones de estética. De 'operación maquillaje' han calificado muchos el regreso televisivo de Isabel Pantoja, que domina en toda la portada con una gran foto con los brazos abiertos y enorme (y parece que sincera) sonrisa: "Triunfal reaparición".