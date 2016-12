¿Cómo despiden los famosos el 2016?

El 2016 se acaba y el último día de año siempre tenemos mil cosas que hacer. Pero entre las compras, preparativos y elegir el look perfecto para la noche, siempre queda algún hueco para hacer lo que más nos gusta en este día tan especial.



Recopilamos cómo nuestros famosos despiden (o dan la bienvenida) el año de las formas más diversas posibles a través de sus redes sociales.



Martina Klein y Álex Corretja



Para esta pareja tan bonita el 2016 les ha supuesto algo muy especial: un bebe. Pues como hay que recordar Martina da a luz el próximo mes de enero y para ello ha despedido el año dando la bienvenida al nuevo miembro de su familia.





Mis #bestnine2016 son todas con nuestra pitufi como protaganista. ¡Sin duda lo mejor del 2016! Te esperamos, bebita preciosa, ¡seguro que nos traes un 2017 muy emocionante! @alexcorretja74 tic tac tic tac ... Una foto publicada por Martina Klein (@martinakleinpro) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 1:35 PST

La ultima carrera del año, preciosa Girona, feliz año nuevo a todos. Una foto publicada por Paz Padilla (@paz_padilla) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 1:49 PST

Empezamos el último día del año con un poco de running! Starting the last day of the year running! @asicseurope #Flytefoam #dontrunfly #wantitmore Una foto publicada por Marc Márquez (@marcmarquez93) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 2:58 PST

La presentadora de Sálvame ha despedido el año de la forma más sana posible, saliendo a correr: "La ultima carrera del año, preciosa Girona, feliz año nuevo a todos".Pero Paz no ha sido el único que se ha apuntado a despedir el año haciendo ejercicio, pues el piloto de motociclismo también: "Empezamos el último día del año con un poco de running".

Cocinando para acabar bien el año...#relleno #loaprendiencataluña #rico #familiapolitica Una foto publicada por ??Tania Llasera?? (@taniallasera) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 2:20 PST

Último día del año,aprovechemos todos y cada de los momentos que nos brinda la vida porque luego no vuelven.. ??Let's make the best out of it ????#blessed #veryfortunate #hopmancup #lavidaesbella #newyear Una foto publicada por Feliciano Lopez (@felilopezoficial) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 9:02 PST

Ya casi cerrando este año... Espero que os guste mucho...para verlo entero en https://youtu.be/5HkPeRTlNW4 Un vídeo publicado por Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 1:58 PST

Último café del 2016. Un gracias a #soyhumana un disco que me.ha traído muchas cosas buenas. #aliasmanagment ?????? Una foto publicada por Chenoa (@chenoa) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 11:37 PST

Hoy, en el último #SalvameDeluxe del año ?????? Una foto publicada por Belén Esteban (@belenestebanmenendez) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 1:23 PST

Ana Obregón ha decidido resumir su 2016 rememorando la serie que le dió vida como actriz, 'Ana y los 7'.Tania Llasera ha decidido salirse de la norma y para dar la bienvenida al 2017 se ha decantado por cocinar para su familia.A pesar de todo malo que le ha pasado este año a Feliciano se le ve de lo más tranquilo el último día del 2016, aunque lo ha pasado tomando el sol no le ha faltado su reflexión diaria: "Último día del año, aprovechemos todos y cada de los momentos que nos brinda la vida porque luego no vuelven".Ejercicio, cocina, descanso y no podía faltar la música, Manu Carrascotermina el año subiendo un video muy especial de una de sus canciones a su cuenta de Instagram.Chenoa, como Manu Carrasco, hace honor a su último disco, que salió a la venta este 2016: "Último café del 2016. Un gracias a #soyhumana un disco que me ha traído muchas cosas buenas".La colaboradora despide el año desde el lugar que ha sido y será también en el 2017 su casa, 'Sálvame'.Sofía Vergara parece no estar nada preocupada ni estresada el último día del año, pues tal y como nos muestra diariamente en Instagram, se encuentra de vacaciones navideñas junto a su familia en Bora Bora.