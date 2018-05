Lulu, c'est moi!

El otro día Lulu Figueroa se vio colgando otro retrato más en las paredes de su casa: "Una prima mía quería hacerme un regalo y fuimos a la galería Échale Guindas [Lulu acaba de cerrar fecha para exponer allí en diciembre]. Había un artista que se llama El Dibujo, que me encanta, y escogí una obra suya. Fue entonces cuando me di cuenta de que en mi casa predominan los retratos y los tonos rosas", dice. Me explica que le gusta hacer composiciones de cuadros grandes y pequeños, tener las paredes llenas de obras y combinar lo moderno con lo antiguo.