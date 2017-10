Carta a mi madre

Proyecto ´Letter to my Mother´.

Querida mamá, aquí estoy escribiéndote esta carta y es muy difícil encontrar las palabras. En estos 29 años hemos pasado por mucho (...) Hasta ahora no me he dado cuenta de que nos une el mismo corazón y de que las palabras pueden herir como puñales". El artista Branislav Jankic escribió estas líneas a su madre, Mila, cuando le diagnosticaron un cáncer terminal de pulmón. La dependencia de ella al alcohol y las pastillas provocó que él se apartara de su lado...