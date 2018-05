Vuelos a Caracas desde Madrid por 1 euro

La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas se prepara para inaugurar el próximo 22 de mayo su nueva ruta Madrid-Caracas lanzando una oferta de billetes a 1 €, con el objetivo de incentivar que todos los venezolanos residentes en España puedan reencontrarse con los suyos, siguiendo así el claim de la compañía "Creamos Conexiones, Unimos Personas". Esta promoción es válida únicamente para vuelos con origen en Madrid y que tengan salida durante el mes de mayo de 2018.

Asimismo, para disfrutar de la oferta, es necesario reservar el vuelo de vuelta a España. En caso de no presentación en el trayecto de ida (Madrid-Caracas), se anulará el billete de retorno.

La venta de esta interesante oferta de salida está disponible en la web de Plus Ultra y en agencias de viajes. El trayecto estará operado por un Airbus A340 con capacidad para 303 plazas distribuidas en clase Economy (285 asientos) y en clase Business (18 asientos).

En las dos clases se ofrecerán servicios de excelencia y el mayor confort a bordo, como variedad de menús y sistema de entretenimiento, entre otros. Sobre Plus Ultra Plus Ultra Líneas Aéreas es una aerolínea española, fundada en el año 2011 y que despega por primera vez en junio de 2015. La compañía posee una sólida base de principios tanto en el marco laboral como en los servicios que presta, destacando siempre el respeto, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo para brindar un servicio de excelencia a los pasajeros. Plus Ultra opera con tres aeronaves Airbus A340, en la que se puede disfrutar de dos tipos de clases a bordo: Economy y Business.