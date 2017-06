Artistas canarios denuncian el alto precio de los vuelos

No es nada nuevo, los precios de las conexiones con Canarias a la Península siempre han sido objeto de denuncia y ha generado un gran debate. Llega el verano y con ello la demanda de vuelos de los canarios que viven en el exterior que esperan poder reencontrarse con sus familias y amigos en estas fechas de descanso y tiempo libre.

"Mis hijas ir a Canarias se les hace imposible. Les han cortado las alas. Algo paradójico. Por eso cada vez que queremos vernos, vengo yo a Madrid ya que mantengo la residencia. Ellas las han perdido por temas laborales, no porque estén aquí de vacaciones", denuncia el popular cómico Manolo Vieira hace unas semanas.

En esta ocasión otros miembros del mundo del arte han aprovechado las redes sociales para lanzar un mensaje que cambio. Es el caso del grupo tinerfeño Abubukaka o el cómico Juan Luís Calero grancanario que, cada uno a su manera, se han sumado a esta iniciativa que cada vez va cogiendo más fuerza en las redes sociales.





#CanariosSinAlas, #AcercarCanarias #NoSomosTuristas. Bajo esa premisa nace una campaña que se ha comenzado a viralizar por las redes sociales durante estos días, usando los hashtag que cuenta con la colaboración de distintos actores, cantantes o periodistas, entre otros, que buscan a través del poder de las redes sociales concienciar sobre este problema que tienen que afrontar los canarios que viven fuera de las Islas.

Creada por Fernando Cabrera, más conocido por ser el doblador de Sheldon Cooper, esta campaña va cogiendo cada vez más fuerza.

"Las compañías aéreas tienen la libertad de establecer los precios atendiendo a criterios de oferta y demanda y de atractivo turístico. Desgraciadamente esta política tarifaria no considera que hay españoles que no retornan a destinos turísticos para hacer turismo, sino porque son de allí. Es injusto que españoles que viven en España lleven años sin pasar la Navidad en familia, que haya nietos que casi no conozcan a sus abuelos, que muchísimas personas no hayan podido acudir a despedir a sus seres queridos fallecidos? por culpa de los altos precios que ofrece el único medio de transporte del que disponen", afirma Cabrera.