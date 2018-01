Isabel Coixet abre MiradasDoc para recibir el premio «Mirada Personal»

El Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, MiradasDoc, entrega el premio Mirada Personal 2018 a la directora catalana Isabel Coixet, a la que agradece "el regalo impagable de situarnos en todo lo contrario del olvido", según las palabras del director de MiradasDoc, Alejandro Krawietz, expresadas en el catálogo de su duodécima edición.

El evento isorano entregará el premio en su gala inaugural y dedica a la directora de La librería una muestra en la que podrá verse gran parte de su cine de realidad.

Krawietz recurre a la expresión del filósofo Th. W. Adorno para encuadrar la obra documental de Coixet en un espacio situado al otro lado de "los caudalosos ríos de la información", organizados en una arbitraria e interesada red de comunicación con "las mismas jerarquías y vasallajes que la economía, cierta política o los mercados".

"En esa corriente de apertura de sentidos, de mirada abierta al mundo, es en la que podría situarse el cine documental de Isabel Coixet precisamente cuando más se necesitaba", destaca el director de MiradasDoc. Coixet ha sido "capaz de trazar una trayectoria cinematográfica inteligente y comprometida —es decir, comprometida con la inteligencia, e inteligente a la hora de abordar sus compromisos— en el ámbito de la ficción: su cine no tolera en la práctica las concesiones, cuando su mirada se ha enfrentado con la realidad lo ha hecho desde un lenguaje documental a la búsqueda de esos territorios abonados para el olvido", como se muestra en documentales como Viaje al corazón de la tortura o Invisibles, en los que Coixet se ha planteado la visibilización como objetivo principal.

"MiradasDoc deseaba premiar esa forma de mirar de Isabel Coixet, que es como un regalo situado del otro lado del olvido: una mirada que se convierte inmediatamente en memoria, de ahí que haya habido unanimidad a la hora de ofrecer a Isabel Coixet el premio Mirada Personal" —subraya Krawietz—; es un honor y un placer para nosotros que lo haya aceptado".

La entrega del premio contará con la presencia de la directora catalana, y en la apertura del festival —el viernes 26 de enero— podrán verse los documentales Aral, el mar perdido y Talking about Rose, Prisoner of Hisséne Habré. Además, el sábado 27 habrá un encuentro con el público y el pase de las otras dos películas incluidas en la muestra: Escuchando al juez Garzón y Marea blanca.

Isabel Coixet

Isabel Coixet comenzó a hacer películas desde niña, tras recibir una cámara de 8mm por su primera comunión. Se dedicó a la publicidad, un ámbito en el que obtuvo varios premios. Su debut como autora de cine llegó en 1988 con el guion y dirección de Demasiado viejo para morir joven, que le supuso una candidatura a los Goya al premio de Mejor Director Novel. Realizó su primera película en inglés en 1996, Things I never told you, un emotivo drama con un reparto de actores estadounidenses que le valió su segunda propuesta a los Goya al mejor guion original. El éxito internacional llegó en 2003 de la mano del drama intimista My life without me, una coproducción hispano-canadiense muy elogiada en el Festival Internacional de Cine de Berlín. En 2005, The Secret life of words fue premiada con cuatro Goyas: mejor película, mejor director, mejor producción y mejor guion.

En 2005, Coixet formó parte del innovador proyecto colectivo Paris, je t´aime, en el que cada director exploraba un distrito de la ciudad. En 2008 estrenó Elegy, que, rodada en Vancouver y basada en la novela de Philip Roth The dying animal, con guion de Nicholas Meyer, fue presentada en el 58º Festival Internacional de Berlín. En 2009 estrenó en la selección oficial del Festival de Cannes la película Map of the sounds of Tokio, con guion propio. El mismo año inauguró From I to J en el Centre D´Art Santa Mònica una instalación-homenaje a la obra de John Berger y recibió la medalla de oro en las Bellas Artes, además de formar parte del jurado de la 59 edición del Festival de Cine de Berlín.

En 2010 se encargó del contenido de una de las tres salas del pabellón español en la Exposición Universal de Shangai y dirigió Ayer no termina nunca, presentada en la 63 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Además, abrió el Festival de Cine de Málaga dónde recogió las Biznagas de plata a mejor película, mejor actriz, mejor fotografía y mejor montaje. Another Me (2012) está escrita y dirigida por Isabel Coixet y rodada entre Gales y Barcelona y Learning to Drive (2013) es una producción americana rodada en Nueva York.

Nobody Wants the night (2015) abrió la 66 edición del Festival Internacional de Cine de Berlin y le valió a Coixet tres nominaciones a los premios Gaudí del cine catalán, de las que ganó una; nueve nominaciones a los Goya, ganó tres y una nominación a los Premios Platino. El mismo año recibió la Medalla Chevalier des arts et des lettres del Ministerio de Cultura Francés. Su último proyecto, estrenado a finales de 2017, The Bookshop, es una adaptación de la novela de Penelope Fitzgerald del mismo título. Ha recibido 12 nominaciones a la 32 edición de los Goya.

Recientemente ha estrenado la película La librería, nominada tanto a los premios Gaudí como a los Goya.

El documental de Coixet

Entre sus documentales destacan Invisibles, sobre Médicos Sin Fronteras, que se exhibió en la sección Panorama del Festival de Cine de Berlín (2007) y Viaje al corazón de la tortura, que se filmó en Sarajevo durante la guerra de los Balcanes y ganó un premio en la edición de octubre de 2003 del Festival de Cine de los Derechos Humanos.

En 2010, presentó Aral, el mar perdido, dentro de una exposición bajo el mismo título, rodado en Uzbekistan en 2009. En 2011 estrenño en la sección Berlinale Specials del Festival de Cine Internacional de Berlín el documental Escuchando al Juez Garzón, donde da voz al magistrado a través de una entrevista con el escritor Manuel Rivas. El film ganó el Goya al mejor documental. Marea Blanca (2012) trata sobre los 10 años de la catástrofe del Prestige y los voluntarios que participaron en la recuperación de las costas gallegas. Talking about Rose. Prisoner of Hissène Habré, rodada en Chad en 2014, relata la experiencia de un grupo de víctimas de la tortura en su lucha por llevar al exdictador de su país frente a la justicia.

Coixet estrenó en 2016 Spain in a day, una película colectiva que muestra cómo fue el 24 de octubre de 2015 en España, a través de imágenes grabadas por personas anónimas a través de sus tablets, teléfonos o cámaras. Basada en la idea de Ridley Scott Life in a Day y con música de Alberto Iglesias.