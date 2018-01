El nuevo Punto Limpio de Guía de Isora facilitará la recogida selectiva

En colaboración con el Cabildo de Tenerife se ha instalado un servicio de información y un punto de depósito residuos menos habituales para facilitar su correcto reciclaje. El minipunto estará en el Centro Cultural de Guía, Alcalá, Playa San Juan y Chío.

El área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Cabildo de Tenerife ha instalado un mini punto limpio frente al Centro Cultural de Guía de Isora para fomentar la recogida selectiva de residuos domésticos entre la ciudadanía.

La ubicación de esta infraestructura busca facilitar el acceso de los particulares, así como de los camiones encargados de la recogida de residuos. El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena; el concejal de Medio Ambiente, Francisco Baute; y el concejal de Servicios Municipales y Obras, Bruno Domínguez, presentaron la instalación, que está acompañada de un punto de información.

Valbuena indicó que "se trata de seguir avanzando en la recogida selectiva de residuos y los mini puntos limpios nos permiten llegar a diferentes puntos de la Isla para facilitar el reciclaje y concienciar a la población. Son infraestructuras itinerantes, que permitirá que los vecinos de Guía de Isora puedan depositar aquellos residuos no habituales –los que no son orgánicos, plásticos, cartón y vidrio- como si fuese un punto limpio. Es decir, se pueden llevar aparatos electrónicos, maderas, pinturas y residuos similares que no se pueden depositar en los contenedores habituales".

Francisco Baute agradeció esta iniciativa "porque nos permite seguir trabajando para aumentar la tasa de reciclaje. Desde el Ayuntamiento vamos a poner a disposición otro mini punto limpio, una vez que termine la cesión del Cabildo, para que todos los vecinos puedan utilizarlo".

Por su parte, Bruno Domínguez explicó que la intención es "llevar el mini punto limpio a los diferentes núcleos del municipio, de tal forma que todos los vecinos tengan la oportunidad de reciclar y colaborar en una tarea en la que todos tenemos que estar implicados".

El nuevo espacio de recogida de residuos está dirigido a particulares -no a profesionales ni empresas- y cuenta con depósitos para residuos como aceite doméstico, aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño, barnices, calzado, disolventes, madera, metales, papel y cartón, pilas, pinturas, ropa, radiografías, tintas y tóner.