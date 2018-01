El Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, MiradasDoc, convoca a su público del 26 de enero al 3 de febrero de 2018 en el municipio del sur de Tenerife (Islas Canarias) para disfrutar de más de 70 películas, entre las seleccionadas para los distintos concursos de su sección oficial y las incluidas en su programa de muestras informativas y de revisión de la obra de autores que han aportado una mirada original al lenguaje del cine documental.

El encuentro de MiradasDoc con su público comienza con la gala inaugural de la XII edición, el viernes 26 de enero. Esta primera jornada da paso a ocho días más de proyecciones de varias decenas de películas de cine de realidad. La agenda de MiradasDoc incluye, además de las proyecciones, encuentros con directores, foros, talleres y coloquios.

La sección oficial del festival incluye tres apartados internacionales –de Largometraje, Cortometraje, y Ópera Prima–, además de conceder un premio al Mejor Documental Nacional y Mejor Documental Canario. Las películas han sido seleccionadas entre los documentales de reciente creación en todo el mundo. El principal criterio de selección del festival alienta una búsqueda de películas que muestren un relato original y sincero del suceder social del planeta desde la visión personal del autor. La combinación de estos factores hace de las películas que participan en MiradasDoc obras excepcionales, en las que la mirada frontal y la indagación sobre la realidad social se sostiene en una expresión propia que roza las fronteras del lenguaje cinematográfico.

Las películas

Para participar en el concurso al mejor largometraje internacional de la XII edición, el comité de selección de MiradasDoc ha escogido 13 películas. Se trata de Blood and the Moon, de Tommaso Cotronei / (76' / 2017 / Yemen); Ce soir mon coeur bat, de Rémi Jennequin / (51´ / 2017 / Francia); City of the Sun, de Rati Oneli (104´ / 2017 / Georgia, EE.UU., Qatar, Países Bajos); Derniers jour à Shibati, de Hendrick Dusollier (59´ / 2017 / Francia); El señor de los dinosaurios, de Luciano Zito (82´ / 2017 / Argentina); School Life, de Neasa Ní Chianáin y David Rane (99' / 2017 / Irlanda); Mother Derdo and the Walnut Tree, de Serdar Önal (68´ / 2017 / Turquía); Radio Kobani, de Reber Dosky (69´ / 2016 / Países Bajos); Señorita María, la falda de la montaña, de Rubén Mendoza (90´ / 2017 / Colombia); The Family, de Rok Bi?ek (106´ / 2017 / Eslovenia); The Rebel Surgeon, de Erik Gandini (52´ / 2017 / Suecia, Noruega), y Tierra Sola, de Tiziana Panizza (107´ / 2017 / Chile).

En el concurso al mejor cortometraje internacional de 2018 han sido seleccionados 15 documentales. Son A Song From The Future, de Tommaso Donati (17´ / 2017 / Suiza); Between Us, de Maciej Miller (30´ / 2017 / Polonia); Boca do Fogo, de Luciano Pérez Fernández (9´ / 2017 / Brasil); Cuatro manos, de Diego Véliz y José Miguel Garrido (9´ / 2017 / Chile); El cielo de los animales, de Juan Renau (15´ / 2017 / Argentina); El espacio vacío, de Julián Cáneva (10´ / 2016 / Argentina); Gary, de Marina Thomé (10´ / 2017 / Brasil); Heimat, de Sam Peeters (14´ / 2016 / Bélgica); Nature: All Rights Reserved, de Sebastian Mulder (22´ / 2016 / Países Bajos); Oh Brother Octopus, de Florian Kunert (27´ / 2017 / Alemania); ¿Para qué Dios si tenemos padre?, de Cecilia Paviolo (9´ / 2017 / Argentina); Riski, de Otto Reuschel (12´ / 2017 / Alemania); Sigo acá, de Tana Gilbert (14´ / 2017 / Chile); Tekoha - Sound Of The Earth, de Rodrigo Arajeju y Valdelice Veron (Xamiri Nhupoty) (20´ / 2016 / Brasil), y The Last Tape, de Cyprien Clement-Delmas e Igor Kosenko (12´ / 2017 / Alemania).

El total de las 13 películas seleccionadas para participar en el concurso internacional a la mejor ópera prima documental en la duodécima edición de MiradasDoc está formado los siguientes títulos: Among Wolves, de Shawn Convey (91´ / 2016 / Estados Unidos); Collection, de Marcin Polar (19´ / 2017 / Polonia); Dust, de Jakub Radej (25´ / 2017 / Polonia); El hombre que siempre hizo su parte, de Orisel Castro y York Neudel (97´ / 2017 / Ecuador); Grab And Run, de Roser Corella (85´ / 2017 / España); Kawasaki Keirin, de Sayaka Mizuno (40´ / 2016 / Suiza); Koropa, de Laura Henno (19´ / 2016 / Francia); Midnight Ramblers, de Julian Ballester (57´ / 2017 / Francia); One Two Zero, de Anna Pawluczuk (15´ / 2017 / Polonia); Open Doors, de Pavel Marcano (64´ / 2017 / Argentina); Spectres Are Haunting Europe, de Maria Kourkouta y Niki Giannari (99´ / 2016 / Grecia); Stranger On My Couch, de Grzegorz Brzozowski (54´ / 2017 / Polonia), y Volte, de Monika Kotecka, Karolina Pogryzala (14´ / 2017 / Polonia).

En el concurso al mejor documental nacional participan 18 películas. Se trata de Aliens (23´ / 2017), de Luis López Carrasco; At The Other Side Of Technology (29´ / 2016), de José Prieto y Leonardo Llamas; Caballo de viento, (91´ / / 2017) de Moisés Salama; Casa de nadie (71´ / 2017), de Ingrid Guardiola; Desde que bailas (71´ / 2016), de Beatriz Osorno y Álvaro Torrelli; Dies de festa (28´ / 2017), de Clara Martínez Malagelada; El mar nos mira de lejos (92´ / 2017), de Manuel Muñoz Rivas; Escape (52´ / 2017), de Vinicius Sassine, Mariana Paschoal, Julien Mérienne y Maria Chatzi; Euritan (20´ / 2017), de Irati Gorostidi y Arantza Santesteban; Fifty Rupees Only (29´ / 2016), de Nagore Eceiza; Judas (60´ / 2017), de Raúl Capdevila, Juan Carrano, Raúl Egües, y Alejandra Vera; La comunión de la Nena (10´ / 2017), de Juan Vicente Castillejo Navarro; La fiebre del oro (25´ / 2017), de Raúl de la Fuente; Rio mouro (18´ / 2017), de Cristina Rodríguez Cejas; Ronda de poniente (19´ / 2017), de Sonia Pacios y Kepa Sojo; Soukeina, 4.400 días de noche (28´ / 2017), de Laura Sipán; The Fourth Kingdom (15´ / 2017), de Adán Aliaga y Alex Lora, y The Resurrection Club (25´ / 2017), de Álvaro Corcuera y Guillermo Abril.

Las películas seleccionadas para participar en el concurso canario son 28 de agosto (7´ / 2017), de Domingo J. González; Archipiélago fantasma (16´ / 2017), de Dailo Barco; Desayuno con pastillas (10´ / 2016), de Zac73dragon; El becerro pintado (9´ / 2016), de David Pantaleón; El mar inmóvil (11´ / 2017), de Macu Machín; Las postales de Roberto (86´ / 2017), de Dailo Barco; Pozo negro (4´ / 2017), de Miguel G. Morales, y Sub Terrae (7´ / 2017), de Nayra Sanz Fuentes.

El público del festival se convierte también en jurado de uno de los premios más valorados, a través de votaciones tras la exhibición de las películas. Todas las proyecciones se dan en horario de tarde, a partir de las 16.00 horas, en dos salas diferentes, mientras que las mañanas se dedican a la presentación de un documental con fines educativos entre escolares y estudiantes de secundaria de centros educativos de Tenerife.

La edición de 2018 es la segunda en la que MiradasDoc se desarrolla en las primeras semanas del año, después de que el Festival y Mercado Internacional de Cine Documental apostaran por adecuarse a las dinámicas internacionales de exhibición, distribución y producción, de forma que tanto el festival como el mercado estén mejor situados para una nueva etapa de su proyección internacional.

Desde 2006 MiradasDoc ofrece, en el municipio de Guía de Isora, en el sur de Tenerife, un panorama amplio y exclusivo de la salud social del planeta a través del diagnóstico que permite el cine de realidad producido y rodado con la mirada puesta en la gente, en sus problemas y en su capacidad para crear soluciones. Los territorios en los que se ha fijado la atención de los creadores seleccionados son África, América Latina y Asia, además el catálogo del festival ha encontrado puentes de comunicación para el cine documental europeo y norteamericano.