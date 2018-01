MiradasDoc Market selecciona cinco proyectos para la primera edición del AfroLatam Lab

MiradasDoc Market ha seleccionado cinco proyectospara su participación en la primera edición del AfroLatam Lab, un nuevo laboratorio para el desarrollo de proyectos de cine documental de África y América Latina, creado por los festivales MiradasDoc (Islas Canarias, España), DOCSP (Brasil), y África Doc (Senegal).





Los proyectos seleccionados son I´m very much in love with you, de Flavio Florencio (Me Rio de Janeiro Producciones / México / 82´); Sugar Island, de Johanné Gomez Terrero (Mackandal / República Dominicana / 80´); SÓS, de Nico Martínez Millán (OMEN / España / 80´); Percussions, de Sara Maurin Kane (Khaleebi Production / Senegal / 56´), y Memories Lost and Found, de Josephine Landertinger Forero (Global Eyes Production / Colombia / 90´).

El laboratorio se celebrará del 26 al 29 enero de2018 en MiradasDoc Market (Tenerife, Islas Canarias), donde tendrá lugar por segunda vez el encuentro entre documentalistas en el II Foro de Coproducción África-América Latina creado en 2017 por los tres festivales citados. La agenda de los representantes de los proyectos seleccionados incluye su participación el 30 de enero en un Pitch específico y en reuniones con compradores asistentes a MiradasDoc Market. Al final del laboratorio se entregará un premio por el que el proyecto ganador tendrá acceso a servicios de consultoría.

La película de Flavio Florencio I´m very much in love with you, es una producción de la compañía mexicana Me Rio de Janeiro Producciones que se rodará en Camerún. Trata sobre el secuestro y asesinato de Roger Mbede, un joven gay de Camerún de 33 años, que fue sentenciado a 3 años de prisión acusado de enviar un mensaje amoroso a otro hombre.

Johanné Gomez Terrero rodará en República Dominicana su película Sugar Island, en la que la gestación y el nacimiento del hijo de Ana Ingrid –de 14 años– corre paralela a la zafra y la siembra de una nueva cosecha de caña.

Namibia es el país donde se rodará SÓS, un film que narra una historia de desarraigo y aislamiento de personas que emigraron desde muy jóvenes desde su país a Europa; el documental de Nico Martínez Millán aspira a ser el grito de socorro silencioso de quien descubre que no tiene un hogar.

La película de Sara Maurin Kane, Percussions, se rodará en Senegal, España, Francia y Cuba, con la intención de experiencias de intercambio artístico entre percusionistas y bailarines mandingas, flamencos y afrocubanos, unidos en ritmos vinculados por lazos históricos como la esclavitud, la colonización y la historia moderna.

Memories Lost and Found se rodará en Colombia. La película de Josephine Landertinger Forero parte de los tejidos de Mampuján sobre el conflicto armado en el Caribe afro-colombiano, que hacen emerger en la directora recuerdos empolvados de su infancia, cuando vivió los últimos años del apartheid en Lesotho y Sudáfrica. A partir de este inicio se forma una reflexión fílmicasobre la construcción de memoria colectiva.

AfroLatam Lab es un encuentro para el impulso de proyectos de cine documental afroamericanos que tiene como objetivos prioritarios impulsar el desarrollo de documentales entre ambas regiones, fomentar la colaboración entre los profesionales e instituciones involucradas y potenciar la apertura a nuevos mercados internacionales. Es fruto de la colaboración entre los tres festivales para facilitar la coproducción África-América Latina y es la continuidad del primer paso dado en este sentido en la anterior edición del Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, en el que, en el marco de MiradasDoc Market, se celebró en enero de 2017 el primer Foro de Coproducción África-América Latina.