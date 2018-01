MiradasDoc y BTG seleccionan cinco proyectos latinoamericanos para la primera edición de BTG DOC

El Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora y el Laboratorio internacional de animación Bridging the Gap (BTG) han seleccionado cinco proyectos para participar en la primera edición del Laboratorio de desarrollo de proyectos documentales de animación BTG DOC.

El taller es de ámbito internacional y se desarrollará del 26 al 29 de enero de 2018, en Guía de Isora como una actividad formativa de MiradasDoc. Las personas que representen a los proyectos seleccionados tendrán que aportar 200 euros de matrícula, que incluye el alojamiento en el albergue de MiradasDoc en régimen de habitación compartida y la acreditación para participar en MiradasDoc Market.

BTG DOC es un taller especializado en documentales animados, en el que se combinan las conferencias con la tutorización individual. Los participantes obtendrán las herramientas necesarias para llevar su proyecto a buen puerto a partir de su trabajo directo con reconocidos profesionales de la animación, enfocado en la perspectiva empresarial y de la producción. Seharán cargo del taller Charlotte de la Gournerie, Paco Rodríguez y José Luis Farias.

Charlotte de la Gournerie es productora y socia del estudio danés Sun Creature Studio –creadores del proyecto transmedia The Reward–Tales of Alethrion–, experta en producción y crowdfunding. Paco Rodríguez es experto en distribución internacional, en la financiación de coproducciones y en la producción ejecutiva de varias series de animación. Dirige MEDIA TRAINING & CONSULTING, empresa dedicada a la formación y la consultoría del sector audiovisual y cinematográfico. José Luis Farias es el creador y codirector de Bridging the Gap – Animation Lab (Tenerife, España), entre otras iniciativas, además cuenta con su productora Paramotion Films, dedicada al cine de animación, la postproducción digital y la formación audiovisual desde el año 2002.

Los proyectos seleccionados al final del proceso de convocatoria han sido Los santos, de Juan Carlos Omar Rojas Rodríguez (Estudios Felino S.A.C, Perú); Wari, de Jimy Carhuas (Origami Studio, Perú); Las primeras, de Bambú Orellana (Typpo, Chile); Los verdugos, de Felipe Rugees (Saki cine, Colombia), y Carne á vista, de Camila Kater (Doctela, Brasil).

Los santos aborda el caso de la institución católica peruana El Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) sobre la que pesan distintas denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales perpetrados por distintos miembros del movimiento, incluyendo al mismo fundador. El otro proyecto peruano, Wari, se centra en el recorrido de pequeño cachorro que, en busca de su pequeño amigo, ofrece una visión del terrorismo y del ejército peruano en la guerra que se desató durante la década del 80 y 90, basado en testimonios de victimas recopilados en La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 2001-2003.

Las primeras aspira a mostrar de manera entretenida al público infantil el aporte de mujeres de la historia latinoamericana que afrontaron las dificultades sociales y políticas de su época y, al lograr sus objetivos, contribuyeron en abrir camino para un sinfín de mujeres. Los verdugos recrea el juicio de 1913 en contra de la Peruvian Amazon Company, que causó la muerte de más de 30.000 indígenas de la región amazónica sometidos por un régimen de esclavitud y de tortura para la producción de caucho.

Finalmente, en Carne á vista, cinco mujeres cuentan su relación con su propio cuerpo desde diferentes perspectivas.

La colaboración entre Bridging the Gap y MiradasDoc permite unir la experiencia de cada equipo de trabajo en su ámbito para impulsar en el marco del festival de cine documental el desarrollo de documentales de animación. De esta manera, BTG aporta los consultores encargados de facilitar el taller, mientras que MiradasDoc abre a directores y productores de los proyectos las puertas de un mercado internacional de cine documental consolidado y convertido en referente para productoras, distribuidoras y canales de televisión que buscan en Guía de Isora una producción reconocida por su excelencia, por la mirada original de los autores y por ofrecer una visión del panorama social del planeta.