MiradasDoc Market mantiene abierto el plazo de presentación de proyectos que buscan financiación en el 'pitching' de su XII edición

Diez documentales en fase de desarrollo serán escogidos para participar en la selección de iniciativas de cine sobre la realidad social del planeta

MiradasDoc Market mantiene abierto, hasta el 15 de octubre, el plazo para la inscripción de proyectos que buscan financiación a través del pitch, la sección del mercado internacional de documentales de MiradasDoc en la que productoras que cuenten con un proyecto de documental pueden encontrar apoyo para la cofinanciación de su iniciativa. La XII edición del Festival se celebra este año del 26 de enero al 3 de febrero de 2018 y el mercado, el 30 y 31 de enero de ese mismo año.

La inscripción se gestiona a través de la página web del festival, en la dirección www.miradasdoc.com. Pueden presentar proyectos al pitching productoras de Asia, África y América Latina, así como productoras de otros países cuyo proyecto vaya a ser realizado en los llamados países del Sur o aborden temática sobre relaciones Norte-Sur. Para los documentales producidos desde Canarias, MiradasDoc Market mantiene la temática libre.

En el pitch se otorgan seis premios; el primero consiste en 3500 euros para invertir en la fase de desarrollo del proyecto; el segundo premio, que conceden la compañía Subbabel y MiradasDoc, consiste en la traducción y subtitulado al inglés o español de un proyecto documental de hasta 80 minutos de duración. La empresa Treeline Distribution concede el tercer premio, que radica en dos sesiones de asesoramiento sobre distribución y festivales. El cuarto premio, concedido por la compañía Elamedia, consiste en el desarrollo de la postproducción de imagen necesaria, sala de montaje, corrección de color y copia DCP, en sus instalaciones.

La asesoría de un proyecto es el premio que concede el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica (IFIC), que prestará servicios de consultoría de guión, memoria creativa, producción ejecutiva y búsqueda de financiación al proyecto seleccionado como más idóneo para el IFIC.

Finalmente, MiradasDoc Market entrega un premio a un proyecto documental latinoamericano participante de la última edición de DOCMONTEVIDEO, que se celebró en julio pasado. Ha sido otorgado al proyecto brasileño Sam, dirigido por Paula Gomes y Haroldo Borges y producido por Marcos Bautista y Ernesto Molinero.

MiradasDoc, en su XII edición, ofrece a aquellos proyectos seleccionados que vienen de fuera de las Islas Canarias -y así lo requieran- el alojamiento de hasta tres noches para un representante de cada proyecto, así como los tickets de comida para los días del evento.

Diez de los proyectos que se presenten en esta convocatoria serán seleccionados, una decisión que se comunicará a los interesados a lo largo de la primera quincena de noviembre. Los aspirantes seleccionados deberán defender su proyecto ante un panel de financiadores o commissioning editors escogidos entre las distribuidoras y televisiones nacionales e internacionales que acuden habitualmente al mercado de MiradasDoc.

MiradasDoc Market ofrece a los seleccionados la participación en un taller previo en el que los participantes se entrenan para promover su proyecto ante los commissioning editors que lo evalúan. El taller de pitching está a cargo de Marijke Rawie, directora de ExpertDocs y una de las más reconocidas especialistas en formación internacional de pitching para documentales, así como consultora para coproducciones, scriptdoctoring y moderadora.

Rawie ha colaborado con diversas instituciones internacionales del género documental como Documentary Campus Masterschool; formación de pitching EDN East European Forum (IDF, República Checa, donde es tutora jefe); Dragon Forum, Cracovia; Copro Tel Aviv; Foro de Coproducciones de Amsterdam (IDFA); HotDocs; Sunny Side of the Doc; iniciativa European Fair Use; Italian Doc Screenings y la Asociación. Documental de Rumanía, entre otras.

Para los participantes en el pitching de MiradasDoc Market, la experiencia es significativa y gratificante, según se desprende de los testimonios que han dejado en otras ocasiones. Así, entre las personas que estuvieron en la edición de 2014, destaca el de la consultora Ángela Bosch, que intervino en el pitching como commissioning editor y que manifestó a los responsables del Mercado que el evento resultó "muy efectivo e interesante; los proyectos presentados, en general, de una gran calidad y algunos de ellos ciertamente con posibilidades de avanzar y realizarse". Igualmente, Kathryn Bonnici, de Java Films, destacó que el de MiradasDoc "es uno de los foros de pitch más amistosos a los que he ido, con grandes proyectos y la gente, maravillosa".

Las sesiones del taller y el propio pitch es una oportunidad para "aprender, compartir, comentar y conocer gente muy interesante", coincidieron en señalar César Pérez, Manuel Calvo y Roberto Butragueño, de Encanta Films, respectivamente, director y productores de The only flower, que recibió en 2014 el premio de subtitulado que concede Subbabel. Los tres animan "a cualquiera con un proyecto de documental entre manos a presentarlo y acercarse al Mercado de MiradasDoc".

MiradasDoc Market es un espacio ideal para proyectos en busca de financiación y para producciones ya concluidas que requieren distribución o exhibición. Su celebración en Canarias le permite servir de puente natural entre Europa, África y América y actúa como una plataforma excepcional para el mercado audiovisual; esta característica y el rigor del trabajo realizado durante años ha convertido a MiradasDoc Market en un referente internacional para las distribuidoras y televisiones que buscan documentales de calidad en el mercado internacional, así como para aquellas empresas del sector audiovisual interesadas en participar en algunas de las fórmulas de cofinanciación o coproducción de documentales en fase de proyecto.