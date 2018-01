Cierra el hogar 'Rodolfo Campos' en Chimiche

Con motivo del comunicado sobre el cierre del hogar ´Rodolfo Campos´ en Chimiche remitido por el grupo socialista de Granadilla de Abona, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, María de la O Gaspar, quiere manifestar al respecto que todo cuánto se ha hecho en todo momento ha sido en base a los informes técnicos municipales al existir "serias deficiencias estructurales" y "evitar de este modo cualquier tipo de peligro a la integridad física" de los 10 mayores alojados en el centro.

Gaspar explica que con motivo de unas obras de acondicionamiento previstas en este inmueble, los técnicos municipales aprecian una serie de deficiencias estructurales en el edificio (humedades generalizadas que afectan a todo el forjado de los inmuebles), informando, no solo de la inviabilidad de la actuación de mejora que quería acometerse, sino de las inadecuadas condiciones de habitabilidad, que hacen que el centro no sea adecuado para el uso de residencia de ancianos que se le estaba dando. Todo ello, se puso en conocimiento del IASS, pues el hogar funcional de Chimiche forma parte de su red de recursos residenciales desde enero 2017.

A partir de ahí, y con el fin esencial de "evitar cualquier posibilidad de peligro de la integridad física de los diez mayores", se buscan alternativas, además de informarse y comunicarse a las partes afectadas y a familiares. Gaspar quiere dejar claro que "no es ella la que ha decidido cerrar el hogar; y que mantener a los mayores en este recurso era ir en contra de los informes técnicos".

No obstante, la concejala señala que los traslados que se han realizado a otros centros del IASS en la Isla serán temporales hasta que esté listo el centro de mayores previsto en San Isidro, para el que ya hay un proyecto inicial en la zona anexa a la guardería municipal de San Isidro. Será un hogar funcional con capacidad para 10 plazas de estancia diurna y un centro de día para 15 personas. Este proyecto pretende empezar a ejecutarse a lo largo de 2018 en el núcleo de mayor población del municipio, y dotar de este modo a Granadilla de Abona de un recurso "necesario" e "importantísimo" que dará respuesta a las necesidades reales de nuestra población. Agrega que este servicio vendrá a complementar al Centro de Día ´Virgen del Pino´ de Charco del Pino que atiende en la actualidad a un total de 15 usuarios.

La concejala de Servicios Sociales lamenta la utilización política que realiza el partido socialista del centro ´Rodolfo Campos´ aunque dice no sorprenderle ya que "solo utilizan la demagogia y buscan rédito político en vez de haberse preocupado de tener las instalaciones en condiciones, ya que era su responsabilidad hasta septiembre de 2016. En el pleno del pasado mes de noviembre quedó demostrado técnicamente que la decisión tomada era la mejor opción, pero aún así dos meses más tarde, vienen a sacar una nota de prensa".