La bandera azul ondea en la playa de El Médano y confirma la buena calidad del agua

En la playa de El Médano ya ondea la bandera azul desde el día de hoy, lo que confirma la calidad del agua de la zona de baño. El alcalde, José Domingo Regalado; los concejales de Playas, Seguridad y Turismo, Marcos González, Jacobo Donate y María Candelaria Rodríguez, respectivamente, procedieron este mediodía al izado de este distintivo que esta parte del litoral posee durante todo el año.

Además, los representantes municipales informaron en rueda de prensa de los protocolos de actuación llevados a cabo desde el primer día en que se procedió a prohibir el baño, tras detectarse la bacteria E. Coli el pasado 14 de junio y hasta el día de hoy, cuyas analíticas realizadas en la última semana indican que los índices son de 2 ufc/100ml y 10 ufc/100ml, por debajo de los límites permitidos de 500 ufc/100ml, en el tramo comprendido desde Playa Chica hasta la playa de Los Balos.

José Domingo Regalado explicó que se ha actuado en todo momento siguiendo las directrices establecidas por el Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio, y siempre en pro de garantizar la seguridad de la población en general, además del permanente contacto con la dirección del área de Salud del Gobierno canario y con el propio comité de bandera azul. Tras los resultados de las analíticas internas y externas, y las actuaciones llevadas a cabo por la empresa de mantenimiento del saneamiento, Entemanser, se informa de que la red de saneamiento se encuentra en buen estado, por lo que el origen no se encuentra en la red, y que las causas que se barajan son posibles vertidos de instalaciones privadas o las propias mareas o corrientes del mar. No obstante, aparte de los estudios que se desarrollan semanalmente, se ha encargado otro estudio externo, para garantizar el mejor estado posible de las zonas de baño.

Por su parte, Marcos González recalca que la prohibición del baño y la apertura de la playa, 24 horas después del cierre y en las dos ocasiones, no se ha realizado de forma arbitraria por parte del Ayuntamiento, sino siempre bajo las directrices marcadas por el Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio. También, puntualiza el trabajo conjunto y coordinado de técnicos del Ayuntamiento, del Gobierno Canario y de la propia empresa de saneamiento, para solventar este incidente y que las contraanalíticas, cuyos resultados suelen conocerse 48 horas después, pudieran saberse en menos del plazo estipulado.

Jacobo Pérez enfatizó, desde el punto de vista de la seguridad, la labor desarrollada desde el minuto 1 para que no hubiera riesgos para la salud, y cómo el mismo sábado, tras conocerse por el Gobierno canario la presencia de macroalgas, se llevó personalmente una muestra a los laboratorios de Gran Canaria y poder confirmarse durante la jornada que no había bacteria y que se trataban de algas en la costa, presentes no solo en Tenerife sino en otras islas. Por último, los representantes políticos trasladaron que las playas de El Médano, no solo contarán con las analíticas habituales, sino que se continúa con un seguimiento, aparte de otro estudio externo, en aras de que todo aquel usuario que disfrute de nuestras playas lo haga con todas las garantías.