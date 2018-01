El dúo musical BEsus4 presenta este viernes en Tegueste nuevo disco "Justice"

El Teatro Príncipe Felipe de Tegueste acogerá este viernes, día 12 de enero, la presentación del disco "Justice" a cargo del grupo BEsus4. La cita será a partir de las 20:30 en el recinco cultural teguestero, con un coste de 5 euros la entrada.

El grupo BEsus4 es un dúo de piano y voz formado por Esther Medina y Thierno Barry. La música que llevan a cabo ambos artistas en BEsus4 es una mezcla de estilos como el reagge, blues, balada y latin. Los temas, escritos propiamente por Esther Medina y Thierno Barry, son cantados en varios idiomas (francés, español e inglés).

Este dúo presentará este viernes en Tegueste su nuevo disco "Justice", un disco compuesto por diez temas: "Intro", "Solo tú y yo", "What is love", "Mamá", "Remind yu my name", "Looking for money", "JUstice", "Love", "Princess" y "Feeling Lonely".