Abierto el plazo de presentación de solicitudes para el PEES 2017-2018

El Ayuntamiento de Tegueste, a través de la Concejalía de Bienestar Social que dirige la concejala Giovanna del Castillo, ha anunciado que este lunes 6 de noviembre se abre el plazo de presentación de solicitudes para la inclusión dentro del Programa Extraordinario de Empleo Social 2017-2018. Los formularios y la documentación se deben presentar a través del "Registro de Entrada" del consistorio teguestero, en horario de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas.

Este plan, que entra dentro del Acuerdo Marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del programa extraordinario de empleo social para el período 2017-2018, al amparo de Plan Integral de Empleo de Canarias, permitirá la contratación de 24 nuevos trabajadores y trabajadoras, por un periodo de 12 meses.

Por un lado, las incorporaciones serán para el "Programa de Recuperación y Mejora del Entorno", en los siguientes puestos: 6 peones/peonas de Construcción; 8 peones/peonas agrícolas; 3 operarios de mantenimiento y un operario de limpieza. El otro programa vigente es el de "Apoyo y Mejora de los Servicios Municipales", donde los puestos a cubrir serían el de Ordenanza, Auxiliar Administrativo, Arquitecto Técnico, Técnico en Igualdad-Juventud y Trabajado Social.

La documentación obligatoria a aportar es la siguiente:

1. Documentación de identificación, en vigor: Fotocopia del DNI o fotocopia de la tarjeta de Extranjero.

2. Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar:

- Declaración de la renta del último ejercicio: A efectos de determinar la renta familiar tanto de los rendimiento del trabajo como del capital Mobiliario e Inmobiliario (Cláusula nº2 del Acuerdo Marco). En el caso de no haberla realizado, autorización a esta administración para solicitar certificado negativo de Hacienda.

- Pensionista: documento acreditativo de la pensión que recibe u otro documento de referencia.

- Trabajadores por cuenta ajena: Fotocopia de las dos últimas nóminas.

- Trabajadores autónomos: última liquidación trimestral del IRPF y/o último boletín de cotización a la Seguridad Social y en todo caso, declaración de responsabilidad de los ingresos que percibe.

- Desempleados:

Certificado de prestaciones.

- Estudiantes mayores de 18 años: certificado académico.

- En caso de separación o divorcio: Fotocopia de Convenio Regulador o Sentencia de divorcio o separación, o justificante de inicio del trámite del mismo. Y en aquellos casos en lo que esto no exista pero haya una separación de hecho habrá que acreditarse la no convivencia del otro progenitor, así como la inexistencia de aportación económica a la unidad familiar, a través de Declaración Jurada.

3. Declaración responsable de la composición de la unidad familiar.

4. Autorización de cesión de datos personales para la verificación de requisitos de los participantes en el Programa Extraordinario de Empleo Social para el año 2017-2018.

5. Fotocopia del Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo (DARDE) en vigor.

6. Fotocopia del Libro de Familia o del Certificado de nacimiento de cada uno de los hijos e hijas.

7. Justificantes de gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual.

8. Cualquier otra documentación que se considere oportuna para acreditar la situación de necesidad.

Asimismo, la documentación de aportación voluntaria es la siguiente:

1. Personas con discapacidad: Documento acreditativo del grado de discapacidad en vigor (RD1971/1999. De 23 de diciembre).

2. Justificantes de asistencia a cursos vinculados a la oferta de empleo

3. Documentación acreditativa de la experiencia laboral: Certificado de empresa o contrato de trabajo.

4. Personas pertenecientes a colectivos de especial vulnerabilidad.

- Documento acreditativo de la tutela por parte de Instituciones de Protección de Menores para jóvenes entre 18 y 30 años.

- Informe del centro o servicio donde realiza la rehabilitación o proceso de reinserción de personas con problemas de drogodependencias u otros trastornos adictivos.

- Documento acreditativo que demuestre la condición de personas cuyas situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, así como personas liberadas condicionadas y ex reclusas.

- Sentencia u Orden de protección/alejamiento por víctima de violencia de género.

Una vez recibidas las instancias, se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos y a la posterior baremación. Posteriormente se publicará la lista provisional de admitidos baremada por orden de puntuación, y la lista de excluidos.

Se dará un plazo de 10 días naturales para la presentación de reclamaciones, las cuales serán por escrito, en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Tegueste, usando el modelo oficial de registro de entrada y dirigidas a la Comisión de Valoración.