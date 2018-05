"El gasto en tarjetas del exconsejero respondió a un nivel excesivo de viaje"

La Asociación de Cetáceos Sur de Tenerife ha denunciado que hay 70 barcos que ofrecen avistamientos de forma ilegal en la Isla. ¿El Cabildo ha mediado con el Estado o con el Gobierno canario para intentar controlar esto? ¿Le consta que haya esa cifra?

Me parecen demasiados, la que había escuchado era bastante menor. De hecho, hicimos una rueda de prensa con ellos y juraría que era menor, pero la problemática existe y es profundamente injusto para los que hacen la actividad con arreglo. Es una comunidad de cetáceos que normalmente va a sufrir más estrés por una actividad irregular o ilegal al no cumplir las normas. Las que están dadas de alta y en la Carta de Calidad estoy seguro de que cumplen con escrupulosidad. Hemos hecho como mínimo tres reuniones con la Subdelegación del Gobierno y ha hecho intervenir a la Guardia Civil y a la Seguridad Social para comprobar el cumplimiento. Me da la impresión de que habrá que insistir porque es un negocio muy importante [...]. Si la cifras son ciertas, urge una inspección mucho más dura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por parte de los inspectores de trabajo.

Podemos acusó al Cabildo de promocionar un campeonato de lanchas y motos acuáticas y que eso es contrario al bienestar de los cetáceos.

No lo habíamos patrocinado y lo pregunté expresamente en Turismo. La pregunta se la hicieron en Medio Ambiente, pero nosotros no lo habíamos patrocinado. En todo caso, no se pueden criminalizar las motos de agua, a los que tienen barcos, a la gente que hace pesca... Lo importante es que, si se hace, que se intente hacer fuera de las franjas porque son comunidades sedentarias. Pero, vamos, nosotros no lo habíamos patrocinado.

¿Ya tienen claro cómo va a ser el nuevo concurso para el Hotel Taoro? ¿Que cree que ha fallado en las otras ocasiones?

Mantenemos el objetivo de sacarlo en la segunda quincena de junio y buscamos desde el Cabildo que las condiciones sean más favorables. El gran problema que tiene y que no tiene solución es que es pequeño, apenas llega a las 200 habitaciones, y hablo de cinco estrellas, claro. El Cabildo está intentando ver cómo podemos alterar el pliego para hacerlo más atractivo y estamos valorando si se puede adjuntar la parcela contigua [...], pero no tengo conformidad todavía. Luego, el edificio tiene una necesidad de inversión de unos dos millones de euros, según el estudio que hicimos de estabilidad del inmueble, y estamos valorando con Intervención si se puede asumir ese coste [...].

En febrero se dijo que Tenerife perdería un 4,8% de plazas aéreas de cara al verano.

Internacionales. Ganamos un 7% de plazas nacionales, pero perderemos algo de turismo internacional, sobre todo británico, que subió en exceso en últimos dos años, y ganaremos peninsular. Si el balance al cierre del año fuese cero, tras un récord histórico, me quedaría satisfecho. Lo que hay que rascar es si los hoteles bajan precios, y nos consta que hay hoteles que han preferido bajar precios para estimular la demanda.

¿Se ha reducido el gasto con tarjetas en Turismo de Tenerife en comparación con el exconsejero delegado?

Pero eso ya lo dijo Podemos. Ellos usaban como argumento eso para decir que pasa aquí que el gastaba de él es esto y el de ustedes esto. Fueron ellos los que lo analizaron y, efectivamente, no tenemos ni por asomo los niveles de gasto que tenía él.

¿Fue excesivo?

Respondió a un nivel excesivo de viaje. Los gastos eran proporcionados al nivel de actividad que tenía, vamos a decir, como comercial. La gestión que hacemos ahora no implica tanto viaje [...]. El consejero delegado anterior siempre priorizó un trato muy personal y muy constante.

¿Justificado?

Todos los viajes son justificados. No hemos encontrado ningún viaje sin justificación, lo que pasa es que responde a dos modelos de entender el trabajo diferentes [...].