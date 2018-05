Alonso carga en Futurismo contra la Asociación de Municipios Turísticos

Arona acoge la quinta edición de Futurismo, un evento que comenzó ayer con un debate de tinte preelectoral. El presidente del Cabildo de Tenerife, el nacionalista Carlos Alonso, aprovechó su intervención en este encuentro para criticar la labor que realiza la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias en presencia, como representantes de esta organización, de los alcaldes de Arona, Adeje, Mogán, Pájara, San Bartolomé de Tirajana y Guía de Isora, ninguno de ellos de Coalición Canaria (CC).

Durante su participación en el foro Retos y oportunidades de los municipios turísticos de Canarias, en el que también estuvo el viceconsejero de Turismo del Gobierno Canario y compañero de partido, Cristóbal de la Rosa, el mandatario usó su tiempo para atacar a la asociación. "Me gustaría saber cuál es el papel que tiene, porque un año y medio después de su creación no ha pedido una reunión con el Cabildo de Tenerife. En sus estatutos se prevé la coordinación con otras administraciones y, si se quiere diálogo, lo que hay que hacer es sentarse a hablar", afirmó.

"Se dice que hay de falta de fondos, pero a lo mejor es falta de gestión. No sé cuál es el remanente que tiene el Ayuntamiento de Arona que podría gastar en los servicios. También se habla de falta de planificación o problemas de movilidad, pero ¿cuántos de los ayuntamientos que están aquí hoy tienen transporte público urbano? Eso es una obligación por ley por su población. En cuanto a la planificación, ¿cuántos no tienen un planeamiento aprobado o han bloqueado los planes de modernización?, cuestionó Alonso.

El presidente del Cabildo dijo asumir las responsabilidades de su cargo y, "a pesar de que no las tengo para hacer un aeropuerto nuevo, sí reclamo para que se haga". "Hemos pedido que se haga la nueva terminal porque me parece más importante que una nueva pista. No solo reclamamos a AENA, sino que también aportamos trabajo con estudios", explicó, para continuar que "el primero que ha pedido inversiones en el Norte y el Sur y el cierre del Anillo Insular es el Cabildo". "Somos los que más hemos peleado para que eso se produzca", respondió Alonso a la Asociación.

Futurismo terminará el sábado y contará con la presencia de más de 60 expertos que, en diversos formatos, realizarán un análisis y aportarán diferentes visiones y enfoques sobre los principales retos del sector turístico.