El PP acusa a Baltar de poner al Norte "en guerra" por la falta de pediatras

El presidente del Grupo Popular en el Cabildo y del PP en Tenerife, Manuel Domínguez, manifestó ayer que "el Norte de la isla está en pie de guerra por la ausencia de urgencias pediátricas en el mal llamado Hospital del Norte" y anunció que los populares tinerfeños se sumarán a la concentración de protesta que ha convocado para el próximo lunes, 14 de mayo, el Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

Domínguez, que es también alcalde de Los Realejos, dijo que "hay que estar en esa concentración porque lo que no podemos permitir es que el señor Baltar, consejero de Sanidad del Gobierno de Coalición Canaria (CC), le tome el pelo al Norte con un asunto tan delicado como la atención sanitaria de los niños de la comarca".

El dirigente popular recordó que José Manuel Baltar se comprometió el 14 de marzo con los alcaldes del Norte a dar solución en el plazo de un mes "a un problema que cientos de miles de familias de la comarca llevan arrastrando ya hace tiempo". Asimismo indicó que debido a que CC incumple de nuevo con el Norte, "a la lógica preocupación que supone para estas familias tener que acudir a urgencias con sus hijos, cosa muy habitual a determinadas edades, nos han sumado ahora el sufrimiento de tener que trasladarnos con ellos hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC), un sufrimiento que es aún mayor debido al bloqueo que sufrimos todos en la TF 5".

Para Manuel Domínguez, la falta de compromiso de CC con la Sanidad en el Norte de la Isla, tanto en el Gobierno de Canarias como en el Cabildo de Tenerife, es lo que ha provocado que "en primer lugar el mal llamado Hospital del Norte no haya avanzado en estos años en la línea de convertirse en lo que se entiende como un equipamiento hospitalario real, con paritorios, quirófanos, etcétera, y en segundo término que sus servicios incluso se hayan reducido, como el de urgencias pediátricas, por no tener la voluntad política de dar prioridad a un problema que ya el 14 de marzo era urgente y a día de hoy aún no tiene visos de ser resuelto".

El consejero y alcalde de Los Realejos añadió que "no son de recibo las excusas de niño chico del señor Baltar, porque si no hay pediatras disponibles es porque no ha habido la planificación necesaria para que hayamos llegado a una situación como la que vivimos".

Según indicó, esta falta de planificación, al igual que ha ocurrido con las carreteras, "es la que tiene desanimada y colapsada a la Isla debido a que CC es una fuerza política completamente agotada y sin capacidad de respuesta que, como dije en el Debate sobre el estado de la Isla, se ha convertido en una plaga para Tenerife".