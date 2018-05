Icod convoca una concentración para exigir urgencias pediátricas

El Gobierno local en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, a través del alcalde, José Ramón León, "lamenta los incumplimientos continuos del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar," tras confirmar que no habrá pediatras para el servicio de urgencias del Hospital del Norte, por lo que el mandatario icodense manifiesta que "la falta de previsión y concienciación del Ejecutivo canario con la instalación hospitalaria ubicada en Buen Paso pone en riesgo más de 100.000 habitantes del Norte". Ante esta situación, el Ejecutivo municipal ha convocado una concentración para este lunes, día 14.

En esta línea, reitera otro de los compromisos incumplidos: el cambio en el sistema organizativo del Hospital del Norte. "El consejero ha mantenido desde hace más de cuatro meses su posición de que no existe disponibilidad de pediatras para contratar en el hospital, por lo que me parece sorprendente que en tanto tiempo no se haya encontrado ninguna solución".

El grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos convocará el lunes 14, a las 10.00 horas, una concentración y lectura de manifiesto a las puertas del hospital para exigir que de una vez por todas se recupere el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital del Norte y se le dote de los equipos necesarios para su función de servicio de urgencias.

Desde el Gobierno, se anima a ciudadanos y grupos políticos a secundar una exigencia fundamental para toda la comarca.