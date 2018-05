Díaz repite como candidato a la Alcaldía

El alcalde de La Laguna, el nacionalista José Alberto Díaz, repetirá como candidato de Coalición Canaria (CC) al Ayuntamiento en las elecciones del próximo año. El Comité y la Asamblea locales del partido en el municipio de Aguere celebran hoy sus respectivos encuentros en los que los afiliados votarán a favor de que el regidor sea por segunda vez el cabeza de lista. Él es el único militante que se ha presentado para liderar al equipo de la formación en 2019 y la previsión es que cuente con la unanimidad de sus compañeros para conseguirlo. Aunque ha protagonizado uno de los mandatos más convulsos, parece ser que la causa judicial recientemente abierta contra él no le pasará factura, al menos, para poder concurrir a los comicios. Y es que CC lo apoya sin fisuras, cree que el caso grúas es "una denuncia política" de una parte de la oposición y confía en que el caso se archive, como ya hizo la juez en un primer momento, aunque luego tuvo que reabrirlo por orden de la Audiencia Provincial.

Fue a finales de marzo cuando la Audiencia Provincial ordenó que se abrieran diligencias previas contra él por el llamado caso Grúas, relacionado con la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En este procedimiento ya figuraba como investigado el portavoz y concejal de CC en La Laguna, Antonio Pérez Godiño. Pero, a principios de abril, la acusación popular (impulsada por el grupo Unid@s se puede) solicitó que también se citara como imputados (término que se utilizaba anteriormente) al actual presidente del Gobierno de Canarias y exregidor del municipio de Aguere, Fernando Clavijo, y tres técnicos del Consistorio.

Poco días después de esta petición, el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna citó a José Alberto Díaz como investigado para el día 16 de ese mes. Antes de que llegara esa fecha, la mayoría de las fuerzas en la oposición -Unid@s se puede, Por Tenerife-Nueva Canarias (las dos personadas en esta causa), Ciudadanos y los ediles no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez- reclamaron la dimisión del alcalde, una propuesta que no salió adelante gracias al apoyo de sus compañeros de partido, de sus socios de Gobierno en minoría (el Partido Socialista), del Partido Popular y del concejal no adscrito Zebenzuí González.

José Alberto Díaz también se vio arropado por los barones y la dirección del partido. La formación en la Isla salió en defensa del político y, a través de un comunicado, animó al mandatario a "continuar trabajando por La Laguna pese a los intentos de paralización de la gestión por parte de la posición". Y es que, para los nacionalistas, fue "inadmisible" y "desproporcionada" que se pidiera su renuncia, ya que según ellos hay que "separar" la gestión política de la judicial. La organización a nivel insular respaldó así a su compañero, al igual que hizo su propio equipo en el municipio de Aguere a través de la Asamblea Local.

En una reunión celebrada a principios de abril, los miembros del grupo acordaron que el actual alcalde fuera elegido por aclamación candidato para las elecciones del próximo año, una opción que, según señalaron desde la organización, fue rechazada por él mismo ya que consideraba oportuno respetar los tiempos y que otras personas tuvieran la posibilidad de presentarse. Terminado el plazo, José Alberto Díaz es la única alternativa para liderar la lista de CC de 2019.

Con la protección de CC tras demostrar su confianza en su inocencia, el actual alcalde, que finalmente declaró como investigado el 16 de abril y que en estos momentos sigue inmerso en esa causa judicial, afronta hoy la decisión del Comité y de la Asamblea en la sede del partido ubicada en la Plaza del Cristo. La previsión es que la primera cita tenga lugar a las 18:30 y la segunda una hora después.

José Alberto Díaz llegó a la Alcaldía en 2015 tras suceder a Fernando Clavijo en los comicios y gracias a un pacto con el Partido Socialista. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y, en el mandato iniciado en 2011, desempeñaba el puesto de concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad. Aunque en ese momento desde el Comité Local aseguraron que era el cabeza de lista idóneo, hubo sectores de la formación nacionalista, encabezados entre otros por Blanca Pérez, que no tuvieron claro que José Alberto Díaz fuera la opción correcta.

De cara a 2019, una encuesta realizada por la empresa Servicios Estadísticos de Canarias SL establece que CC ganaría las elecciones, aunque no la mayoría absoluta, y sitúa a José Alberto Díaz como el preferido de los líderes políticos actuales.