Kiko Rivera suspende su actuación en el municipio por una depresión

Kiko Rivera no actuará en el Merengazo del Atlántico, que se celebrará el 30 de junio en la plaza de San Pedro, Güímar. Según informó ayer la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, el artista ha comunicado que sufre una depresión y que por este motivo ha decidido suspender toda la gira que tenía programada, si bien la regidora local apuntó que aún espera por el certificado médico.

La mandataria del Partido Popular aseguró que es la productora del Merengazo la que se encarga de contratar a los artistas que participan en este evento musical y especificó que la segunda opción en su momento era el cantante canario Tutto Durán, por lo que ahora se deberá decidir si finalmente se pide que participe o no en esta cita. En un principio se optó por Kiko Rivera "porque es más conocido y todavía no descarto que venga" pero, si finalmente falla, "supongo que sería Tutto", comentó.

La alcaldesa de Güímar informó de que el precio de traer al hijo de Isabel Pantoja ronda los 4.000 euros pero insistió en que es la productora la que se encarga de decidir qué artistas actúan en el Merengazo. La regidora declaró que el Ayuntamiento pone para este concierto 8.000 euros y recordó que el Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife también colaboran económicamente con esta cita.

El municipio acoge este evento desde hace cuatro años y Castro lamentó que ya lo hayan criticado por la participación de determinados cantantes, como King África, que al final tenía la plaza "a reventar de gente". En el caso de Kiko Rivera, se trata de un "dj que simplemente toca en un espacio público". "No lo traigo de pregonero, sino simplemente para pinchar, y a la gente que no le guste que no vaya", sentenció la alcaldesa del municipio sureño.

Kiko Rivera también anunció el pasado jueves su retirada de los escenarios a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que afirma tener una depresión.