Abierta hasta el día 24 la inscripción de carretas y carros para la Romería

La Sociedad Cultural Liceo de Taoro abrió el pasado martes 2 de mayo el plazo de inscripción para participar en la Romería en Honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, en La Orotava. Las personas y grupos interesados en participar con carretas o carros en esta romería tienen hasta el próximo 24 de mayo (hasta las 19:00 horas) para ello. La Romería, que cumple su octogésima segunda edición, se celebrará el domingo 10 de junio, a partir de las 13:30 horas, desde San Francisco, y tras la celebración de la Eucaristía en la Iglesia de La Concepción.

La inscripción se puede realizar de forma presencial o a través de la web de la web de la entidad organizadora www.liceodetaoro.es. El importe para participar es de 32,10 euros (30 euros + 7% de IGIC). Tanto en la modalidad online como en la presencial, los responsables de las carretas y carros tendrán que cumplimentar una ficha técnica y aceptar las normas y recomendaciones establecidas.

Para realizar la inscripción en la propia sede del Liceo de Taoro se puede ir los lunes y jueves entre las 15:00 y 19:00 horas, o los martes, miércoles y viernes de 10:00 a 15:00 horas. Mientras que si se hace 'online', será necesario descargar todos los documentos y enviarlos una vez cumplimentados vía email al correo 'info@liceodetaoro.es'. El pago, en este caso, se realizaría por transferencia, al número de cuenta ES63 3076 0100 7923 3850 4224, poniendo en el concepto: Romería-y nombre de la persona que hace la inscripción.

El sorteo para el orden de salida de las carretas el día de la Romería se celebrará en el salón de actos del Liceo de Taoro el viernes 25 de mayo a las 18:00.

Hace ya 82 años, el domingo 21 de junio de 1936, se celebró la primera Romería en honor a San Isidro Labrador, promovida por el Liceo de Taoro, tal y como hoy la conocemos. Desde entonces son muchas las carretas y carros que participan derrochando, en la mayoría de los casos, originalidad y buen hacer artesanal.

Este año el Liceo de Taoro volverá a conceder el premio a la mejor carreta decorada y otro al mejor carro que participen en la Romería. El de la carreta se instauró en 2016, y el pasado 2017 el del carro. Los ganadores en ambas modalidades obtendrán como premios un cochino que se expondrá en la Feria de Ganado y un garrafón de vino de los premiados en el Concurso de Vinos que organiza el Liceo de Taoro en el marco de las Fiestas Patronales de la Villa de La Orotava. A la par de poder elegir el número de salida en la romería del siguiente año.

En las últimas ediciones se ha contado con unas 90 carretas participantes, y este año, que se celebra el 10 de junio, se espera contar con una cantidad similar.

La Sociedad Cultural Liceo de Taoro también organiza otros actos populares dentro de las fiestas como la elección de la Romera Mayor, el Concurso de Vinos y el Open de Tenis San Isidro que en este año cumple su cuadragésima edición.

Normativa para las carretas

La directiva del Liceo de Taoro, encargada de la organización de la Romería, recuerda a los responsables de las carretas que existen varias medidas a tener en cuenta. Así, además de la necesidad de inscribirse para poder participar, se deben abonar 30 euros más 7% Igic en concepto de transporte y alquiler de yuntas. Las carretas deberán estar en el Valle de la Orotava antes del miércoles día 6 de junio, porque en caso de no pasar la revisión mecánica, no podrán participar. Las condiciones de ésta, por seguridad, deben ser óptimas, y así, el personal designado por la Sociedad revisará frenos y que tenga retenida. El pértigo debe tener tres agujeros en la punta, cubriendo con una goma la parte alta y baja del mismo, para evitar el roce con el yugo. Las carretas deberán estar niveladas, con el peso compartido, a fin de que las yuntas no sufran en exceso y puedan provocar accidentes. Los braseros han de colocarse en la parte trasera, en zonas libres de decoración, para evitar que puedan provocar un incendio. Y todas tienen que llevar un extintor cerca.

En cuanto a las personas que participan dentro de la carreta, deberán seguir las indicaciones del boyero, en cuanto a número y distribución. Y los responsables de las carretas no deben dar órdenes a los boyeros, ya que éstos acatarán las directrices de la organización. Los responsables de cada carreta velarán además por el respeto de las tradiciones en su grupo en cuanto a vestimenta de los participantes: trajes típicos completos, evitar calzado deportivo, relojes, gafas de sol...

Como es habitual, no se permite ningún tipo de publicidad e insignias, ya sean banderas, escudos, etc. Las carretas deben estar adornadas con productos naturales, evitando el exceso de peso y la utilización de productos de plástico. Se recomienda que los pértigos de metal sean cubiertos con algún tipo de material, madera o tela de saco, para que no quede a la vista del espectador, y las carretas con ruedas neumáticas deberán estar cubiertas del mismo modo.

Las grúas comenzarán a recoger las distintas carretas desde las 8 de la mañana el mismo 10 de junio, debiendo estar todas dispuestas en la Cruz del Teide a las 12:00 horas. Aquellas que no están a esta hora pasarán al final, salvo que el retraso sea por culpa de la organización. El horario de recogida será comunicado a los titulares de las carretas.

Se debe comunicar el día del sorteo, si se cuenta con parranda. Y sólo se podrá inscribir una persona por carreta para el sorteo del orden de salida. La persona inscrita será la responsable en todo momento ante la Organización, por lo que se le facilitará la correspondiente tarjeta o distintivo para mantener comunicación, incluso el día de la Romería si fuera necesario. Estos responsables deberán velar por el respeto de las tradiciones en cuenta a vestimenta de los participantes de su carreta.

Desde el Ayuntamiento y el propio Liceo se pide a todos los romeros y romeras participantes lucir el traje típico completo, y evitar calzado deportivo o el uso indebido de elementos como pañuelo, capa o sombrero... ni añadir otros como gafas de sol, relojes... ya que desvirtúan el mismo.