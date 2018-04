"Violar sale baratísimo"

"Parece que si no nos ponen un cuchillo en el cuello, o si no nos defendemos como si fuéramos Agustina de Aragón, no hay violencia, no hay agresión. Pero no se contempla el factor miedo, el quedar en estado de shock, que te puede impedir hasta hablar. Se contempla en un atraco, ¿por qué no en una violación?". Esta reflexión, nacida de la indignación, es de Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (Famuvi). Ella tiene claro lo que supone la sentencia del caso de La Manada: "Ha sido un mazazo, con esta sentencia se traslada el mensaje de que violar a una mujer sale baratísimo". Pero también que este fallo judicial es, antes que nada, un síntoma de una sociedad "que está podrida".

Los expertos, recuerda Pereira, aseguran que cuando una mujer es víctima de una violación es mejor no hacer nada, quedarse quieta, para evitar que haya más daños físicos o que la víctima ponga en riesgo su vida. "¿Qué hacemos, nos quedamos quietas y que nadie se entere, y entonces no es violación, o nos intentamos defender?", se pregunta.

Pereira plantea además la necesidad de ajustar, con más precisión, las descripciones legislativas de los delitos: "Creo que tenemos un problema a la hora de entender o de como definir la intimidación y la violencia. La ley entiende la intimidación siempre como una amenaza verbal, y creo que en el caso de La Manada es una amenaza física: hay cinco hombres mayores que ella y más fuertes, y la rodean. ¿Eso no es intimidación ni violencia? Es una vergüenza". "A mi me intimidan cinco individuos, y me intimidan dos, como en el caso del Quirinal. E incluso uno que me aborde por la calle, o que me invite a tomar un café en su casa y, una vez allí, me ataque. Cualquier agresión sexual, cualquier conducta sin mi consentimiento, es violencia. No sólo en aquellos casos en los que se diga no, también en los que yo no esté de acuerdo: tengo que decir que sí".

La portavoz de Famuvi insiste en la necesidad de que toda la sociedad se ponga en el lugar de la víctima de La Manada, algo que a su juicio no han hecho los tres magistrados que juzgaron el caso desde el mismo momento que no tuvieron en cuenta ese "factor miedo" que podría haber dejado en "shock" a la joven: "Todo el mundo debería ponerse en el lugar de esa joven. Porque las mujeres podemos ser víctimas directas de las agresiones, pero un hombre también, porque le puede pasara a su hija, a su mujer, a su hermana. La violencia sexual es el problema de una sociedad que está podrida, porque encima no se le dan soluciones. Y esta sentencia es un reflejo claro de la justicia patriarcal que sufrimos las mujeres".

La fiscal de la Unidad Coordinadora sobre la Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, afirmó por su parte que "hacer descansar toda la responsabilidad para acabar con la lacra de la violencia de género en el derecho penal es una equivocación; no siempre una vuelta de tuerca más nos va a dar una solución".

La fiscal no ha querido referirse explícitamente al caso porque no se ha leído la sentencia. Dicho esto, insistió en que " las penas, son penas suficientemente proporcionales a la entidad de los hechos". "Otra cosa es hablar de si es necesario o no crear tipos penales específicos cuando la mujer es la víctima, porque estamos viendo que, a veces, la perspectiva de género se pierde en esos tipos penales neutros en los que no se tiene en cuenta la especificidad de la víctima", concluyó.