Instituciones y partidos políticos de Canarias repudian el fallo judicial

Administraciones públicas y partidos políticos de Canarias han repudiado la sentencia del caso de La Manada y han exigido modificaciones legales para que un fallo de este tipo, que considera abuso lo que todos ven como violación, no se vuelva a repetir. Numerosos políticos isleños expresaron sus críticas a través de las redes sociales, como el mismo presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo: "Indignación e incredulidad. Ninguna víctima debería sentirse sola y mi confianza en que se corrija la sentencia de La Manada . Este país ha demostrado que la lucha de género es una PRIORIDAD. No debemos desandar el camino. Ni un paso atrás".

El Gobierno de Canarias instó ayer a las Cortes Generales a "abordar una modificación de los tipos sobre abusos y agresiones sexuales incluidos en el Código Penal". Así lo indicó el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, a través de un comunicado, quien matizó que "el Ejecutivo siempre respeta las decisiones judiciales pero no comparte esta sentencia, y aclara que estará de forma incondicional al lado de las víctimas de la violencia sexual y de cualquier otra manifestación de la violencia de género".

En el mismo comunicado del Ejecutivo regional, Claudina Morales, directora del Instituto Canario de Igualdad y como mujer, manifestó su indignación. "No comprendo la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por la calificación que hace de un hecho tan grave, al señalar que no hubo intimidación ni violencia. Con este tipo de fallo se deja en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección a las víctimas y favorece la impunidad de los agresores", detalló.

Morales lamentó que "una vez más se ponga el foco de atención en el comportamiento de la mujer agredida" y exigió a la Justicia que "aplique la perspectiva de género en sus fallos", al tiempo que solicitó que "los tribunales oigan el clamor de la ciudadanía y se sumen a su demanda de respeto, apoyo y protección para las víctimas y contundencia contra los agresores".

Otra de las administraciones públicas que se sumó a esta oleada de repudio fue el Cabildo de Tenerife. Su presidente, Carlos Alonso, llevó al pleno de ayer una propuesta, fuera del orden del día, que fue aprobada como asunto de urgencia a fin de mostrar "el rechazo unánime ante la sentencia". El pleno dio su aprobación unánime a la repulsa a dicho fallo y en el texto se especifica: "Ante la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Navarra, en el caso conocido como La Manada, en la que dicho tribunal considera que la acción de cinco hombres, que culminó con una violación colectiva de una mujer, se considera un acto de abuso, implicando sólo una pena de nueve años, sin duda, nos situamos en la posición de indignación social expresada por la ciudadanía".

Carlos Alonso subrayó que esta sentencia "es claramente machista y creo que todos nos tenemos que revolver en contra del resultado, protestar, recurrir, cambiar la legislación si es posible y hacer toda la presión política que podamos para impulsar una revisión de todas las herramientas que tenemos, de todo lo que estamos poniendo sobre la mesa contra la violencia de género, para seguir reforzando estas medidas y evitar sentencias como ésta".

Estefanía Castro, consejera de Igualdad del Cabildo de Tenerife, se unió al rechazo generalizado, en declaraciones a la opinión de tenerife. "Hay claramente intimidación hacia una víctima vulnerable. El fallo judicial es difícil de entender y reprochable. Es un ejemplo en el que la Justicia no protege a la mujer y suaviza una acción deleznable por parte de los condenados", aseguró Castro. "Cuando me enteré no me lo podía creer. Comparto el sentimiento de condena y rabia de una parte muy importante de la ciudadanía", matizó la consejera insular de Igualdad, para quien el voto particular del juez pidiendo la absolución es "un horror".

Representantes de los principales partidos políticos de las Islas -PSOE, PP, CC, Podemos, Ciudadanos, Sí se puede, Nueva Canarias e Izquierda Unida- tuvieron palabras muy críticas con la sentencia y contra la actitud de los jueces.