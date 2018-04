La hermana del juez Cobo: "El machismo no tiene que ver con la aplicación de la ley"

María Inés Cobo Sáenz, profesora titular de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho en la Universidad de La Laguna (ULL), es hermana de uno de los tres jueces que firman la sentencia del caso de La Manada, José Francisco Cobo Sáenz. Residente en Santa Cruz de Tenerife, María Inés concedió ayer una entrevista a la opinión de tenerife sobre el fallo judicial, que observó abuso sexual pero no agresión en los cinco jóvenes, condenados cada uno a nueve años de prisión.

"Los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia de Navarra se han limitado a aplicar la ley escrupulosamente, tal cual. Es su función y han realizado su trabajo conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, aprecio que con minuciosidad a la hora de aplicar los hechos al Derecho", explicó Cobo, quien entiende al preguntársele si hay machismo, como han denunciado los colectivos feministas, en decisiones judiciales como esta: "El machismo y la aplicación de la ley no tienen nada que ver".

"Si bien es cierto que no he podido estudiar la sentencia en profundidad por su extensión, a priori en la misma no detecto ningún defecto formal reseñable. Observo una relación de unos hechos probados y valorados por los tres magistrados que componen la Sala de las pruebas practicadas tanto en instrucción como en el plenario, conforme a las reglas de la sana crítica", detalla la licenciada en Derecho y Derecho Canónico por la Universidad de Navarra.

Oportunismo político

"Hay un Código Penal vigente en España, que ha aprobado el poder legislativo, que reside en el Congreso y el Senado. En definitiva, a los políticos que se alzan contra los jueces los tacharía de oportunistas, por cuanto en este Código Penal hay unos tipos delictivos que a la vista de los hechos pueden encajar en uno o en otro", detalla la profesora de la ULL.

A María Inés Cobo Sáenz le avala una amplia trayectoria académica y docente en Derecho. Realizó los cursos de doctorado en la Universidad de Navarra y la Universidad del País Vasco, doctorándose en Derecho y Derecho Canónico. En el año 1982 obtuvo sobresaliente cum laude con una tesis sobre los bienes gananciales en el Reino de Castilla. En Derecho Canónico presentó una tesis con efectos civiles en virtud del Real Decreto 3/1995 el 20 de mayo de 2002. Logró la calificación sobresaliente cum laude, presentando una tesis sobre los contenidos de los siglos XVIII, XIX y XX de Derecho Natural en el Magisterio de la Iglesia.

Además de ser profesora titular de la Universidad de La Laguna, es tutora en la Universidad Española de Educación a Distancia (Uned). Asimismo, es integrante del Instituto de la Intolerancia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española, de la Iuris Canonici Medii Aevi Consociatio, de la Asociación Española de Canonistas, de la Consociatio Internacionales Studio Iuris Canonici Promovendo y del Observatorio Jurídico de Libertad Religiosa en América Latina y el Caribe, entre otras instituciones. Ha trabajado en la administración de Justicia, de abogada fiscal y en las universidades de La Rioja, Zaragoza, Navarra, País Vasco y la Uned.

No es un asunto de género

¿Cómo se siente como mujer y experta en Derecho tras analizar la sentencia y las repercusiones que ha tenido en toda España? Esta es la respuesta de la hermana de uno de los magistrados del fallo de La Manada: "Yo creo que no es solo un tema de mujeres; es un asunto de la dignidad de la persona, sea hombre o mujer, y de educación de la sociedad. Pienso que es muy importante actuar con el criterio de la dignidad de la personas, sean del género que sean, y esto ha sido y es en mi caso una lucha constante. Lo he hecho en las universidades y en las facultades de Derecho, y queda mucho por hacer en esta sociedad y más en el caso de las mujeres, porque en países limítrofes y algunos con alto nivel económico son consideradas, como mucho, ciudadanos de segunda categoría".

Con respecto al tratamiento de género desde la perspectiva judicial, María Inés Cobo Sáenz profundiza explicando que "en nuestro ordenamiento jurídico se han ido cambiando poco a poco las cosas desde la reforma del Código Civil de 1975". "Esto es una transformación que exige, desde la honestidad, un esfuerzo continuado por parte de todos los sectores sociales y en todos los campos, y no creo que sea exclusivo solo de los movimientos feministas, que sin duda son un factor más que ha contribuido y contribuye a la recuperación de la dignidad de la mujer", matiza esta profesora e investigadora.

Trayectoria investigadora

María Inés Cobo Sáenz trabaja en proyectos de investigación de I+D del Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno estatal, como el titulado 25 años de regulación del factor religioso en las comunidades autónomas y otro sobre El derecho fundamental de libertad religiosa y de conciencia y su descentralización legislativa en el Estado autonómico. Forma parte del grupo de investigación sobre El individuo como protagonista de la construcción del horizonte normativo entre viejo y nuevo mundo, grupo de discusión de los institutos Max Planck y Storico Italo-Germanico.

Sobre el juez que pidió la absolución de los cinco integrantes de La Manada, Ricardo González, que entendió que fueron "actos sexuales en un ambiente de jolgorio" y autor de una frase que le dijo durante el juicio a la víctima que pasará a la historia -"está claro que dolor usted no sintió"-, la profesora de la ULL manifestó lo siguiente: "Nuestro Estado de Derecho contempla y establece la independencia del poder judicial y este magistrado ha actuado conforme a su saber y entender".

María Inés Cobo Sáenz concluyó la entrevista hablando de las concentraciones que están teniendo lugar en toda España contra esta sentencia y el hecho de considerar abuso y no violación este caso. "Me parece muy bien que en España haya libertad de expresión y se ejerza, conforme a la ley, así como que no se vulneren los Derechos de las personas".