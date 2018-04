El clamor contra el fallo obliga al Gobierno a revisar los delitos sexuales

El clamor de la calle por el fallo de La Manada ha obligado al Gobierno a anunciar que revisará si los delitos sexuales están bien tipificados en el Código Penal. La Fiscalía ya ha confirmado que recurrirá la sentencia y mantiene su consideración de que los hechos denunciados por la joven en los Sanfermines de 2016 fueron una agresión sexual o violación. En el juicio pidió más de 22 años de cárcel para cada uno de los acusados, a los que la Audiencia condenó a 9 de años por abusos sexuales.

El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona también trabajan en sus respectivos recursos, reiterando que lo que se produjo fue una violación, mientras que el abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, ve motivos para recurrir. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que el Ejecutivo "siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas" y tachó de "deleznable" el suceso ocurrido en Pamplona hace dos años.

Méndez de Vigo, que pidió una "mayor concienciación hacia una tolerancia cero hacia este tipo de actuaciones", dijo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido a la sección penal de la Comisión General de Codificación que analice si estos delitos están bien tipificados. Y comentó que, en los veintitrés años transcurridos desde que se tipificaron esos delitos, la sociedad ha cambiado "afortunadamente y en positivo". Cualquier modificación debe hacerse, añadió, "reposadamente" y contando con todos los grupos políticos.

Tras ese anuncio, el abogado defensor de cuatro miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, pidió calma a los "políticos surferos" que proponen ahora una reforma del Código Penal, así como que abandonen "titulares grandilocuentes" destinados a ganar "tres o cuatro votos".

Las protestas se multiplican

Pero las repercusiones a la sentencia judicial no se limitan a los titulares de los medios. Desde la lectura del fallo, las protestas se multiplican en las calles de toda España y también en las redes sociales, donde la noticia ha tenido un impacto internacional. La actriz de Hollywood Jessica Chastain mostró su disconformidad a través de su cuenta de Twitter. "Cinco desconocidos le dijeron a una adolescente ebria que la llevarían a su coche. En cambio, la llevaron a otro lugar donde filmaron cómo la violaban en grupo. Estar inmóvil con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es una violación", escribió.

La Fiscalía ha decidido recurrir la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que condenó a los cinco integrantes de La Manada a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual. El Ministerio Público ha decidido recurrir en apelación por "infracción de ley" ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) al mantener su consideración inicial de que "los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual (violación) y no sólo de abuso sexual".

La Fiscalía presentará su recurso contra la sentencia en los próximos días, según informó ayer el Ministerio Fiscal a través de un comunicado. Los abogados de los condenados ya anunciaron el jueves, tras conocer el fallo judicial, que van a presentar recurso, al igual que las acusaciones populares, tanto el Gobierno foral como el Ayuntamiento de Pamplona.

El abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, avanzó ayer que aún no sabe si su defendida querrá recurrir. "Tenemos que hablar con ella para ver si quiere recurrir. Nosotros somos de la opinión de que hay que recurrir", detalló.

Las concentraciones contra el fallo judicial se siguen sucediendo por todo el país. El movimiento feminista de Pamplona ha convocado para hoy una manifestación en Pamplona para mostrar su "absoluto rechazo" ante una sentencia que, en su opinión, "pone en riesgo nuestras vidas y nuestros cuerpos".

La marcha partirá a las 12:30 horas desde el Palacio de Justicia, palacio de la "injusticia" según lo han denominado las convocantes, quienes han criticado que la sentencia "dé a entender que las mujeres debemos resistir activamente para considerar la existencia de violencia o intimidación, algo que no ocurre en otros delitos".

"Cuando a una persona le roban el dinero que acaba de sacar en un cajero cerrado la justicia considera que en esta situación existe intimidación, sin embargo, en este caso no aprecian intimidación pese que la mujer se encuentra sola, en un portal y siendo agredida por cinco hombres a la vez", han censurado desde el movimiento feminista, que considera que "la justicia heteropatriarcal defiende más a la propiedad privada que los derechos y los cuerpos de las mujeres".

En representación del movimiento feminista de Pamplona, Uxue Alvarez dio lectura a un comunicado a través del cual lamentan que "el sistema heteropatriarcal genera el caldo de cultivo necesario para perpetuar la violencia contra las mujeres, fomentando actitudes que lo único que hacen es facilitar una coartada a los agresores y sus cómplices, además de normalizar las agresiones sexistas". Y han advertido de que "no hacer nada ante esto les convierte en cómplices".